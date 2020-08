Je to najboljša hollywoodska igralka, ki še nima oskarja?

Poziv za Saro (Serving Sara, 2002)

Adamsova je v tej romantični komediji o vročevalcu sodnih pozivov (Matthew Perry), ki najde izziv v svoji naslednji ženski tarči (Elizabeth Hurley), odigrala manjšo vlogo ljubice zakonskega partnerja glavne junakinje. • V sredo, 19. 8., ob 15.10 na AMC.*

Ujemi me, če me moreš (Catch Me If You Can, 2002)

Prekaljeni agent FBI (Hanks) neumorno lovi izmuzljivega Franka W. Abagnala mlajšega (Leonardo DiCaprio). Ta je ponaredil za več milijonov dolarjev čekov, medtem ko se je uradno izdajal za pilota, zdravnika, pravnika ... Adamsova je v biografski komični drami Stevena Spielberga dočakala svojo prvo odmevno, četudi majhno vlogo. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Začarana (Enchanted, 2007)

Kaj bi se zgodilo, če bi Disneyjeva arhetipska junakinja oživela in pristala v resničnem svetu? Prav to se namreč zgodi navihani Giselle (Amy Adams), potem ko jo začara zlobna kraljica (Susan Sarandon). Adamsovi je vloga prinesla preboj v prvo igralsko ligo in nominacijo za zlati globus za najboljšo igralko v komediji. • V soboto, 22. 8., ob 15.20 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Dvom (Doubt, 2008)

V 60. letih prejšnjega stoletja poskuša karizmatični duhovnik (Philip Seymour Hoffman) modernizirati strogo katoliško šolo, a naleti na trdovraten odpor sestre Aloysius (Meryl Streep), medtem ko idealistična sestra James (Adams) izrazi sum, da utegne biti Flynnovo zanimanje za učence tudi bolj osebne narave. Film je bil nominiran za oskarja v vseh štirih igralskih kategorijah, Adamsova pa se je za kipec potegovala s stransko vlogo. • V soboto, 15. 8., ob 10.15 na AMC* in v ponedeljek, 24. 8., ob 4.15 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Noč v muzeju 2 (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian, 2009)

Nerodni muzejski čuvaj Larry (Ben Stiller) se vrne v fantastični svet oživelih zgodovinskih osebnosti, da bi rešil svoja stara prijatelja, ki so ju po pomoti premestili v slavni muzej Smithsonian. Adamsova je v tej komični pustolovščini upodobila Amelio Earhart – prvo žensko, ki je sama preletela Atlantik. • V videoteki DKino.

Julie in Julia (Julie & Julia, 2009)

Ameriška kuharska legenda Julia Child (Meryl Streep) poskrbi za nov recept življenja nezadovoljne pisarniške uslužbenke Julie Powell (Adams), ki se loti pisanja kulinaričnega bloga. Čeprav sta ženski različnih časov in krajev, ju združuje spoznanje, da je s pravo kombinacijo strasti, neustrašnosti in ščepcem masla mogoče prav vse. • V nedeljo, 16. 8., ob 9.20 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Prestopno leto (Leap Year, 2010)

Uspešna mestna lepotica Anne (Adams) že dolgo časa pričakuje zaročni prstan izbranca Jeremyja, zato mu sledi na Irsko, kjer želi izkoristiti starodavno tradicijo, da lahko zadnji februarski dan prestopnega leta ženska zaprosi za roko moškega. • V nedeljo, 23. 8., ob 13. uri na Planet.*

Borec (The Fighter, 2010)

Navdihujočo resnično zgodbo o bratih boksarjih (Mark Wahlberg in Christian Bale), ki sta skupaj trenirala za zgodovinski naslov in združitev družine ter se s tem odkupila za grehe iz preteklosti. Bale in Melissa Leo sta na Oskarjih z vlogama slavila v stranskih igralskih kategorijah, za kipec pa se je s stransko vlogo potegovala tudi Adamsova. • V petek, 21. 8., ob 18.50 in v soboto, 22. 8., ob 13.10 na Cinestar TV 1.

Ameriške prevare (American Hustle, 2013)

Ohlapna upodobitev kontroverzne tajne operacije FBI, ki je v poznih 70. letih z Vzhodne obale ZDA v svet izstrelila eno najbolj razvpitih korupcijskih afer in povzročila pravi politični cunami. Film Davida O. Russella je bil nominiran za deset oskarjev, zvezdniško igralsko zasedbo pa ob Adamsovi sestavljajo Christian Bale, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence in Jeremy Renner. • V soboto, 22. 8., ob 20.55 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ona (Her, 2013)

Vase zaprt pisatelj Theodore (Joaquin Phoenix) po koncu dolgoletne ljubezenske zveze začne odnos z naprednim operacijskim sistemom z glasom Scarlett Johansson. Adamsova je v romantični komični drami Spika Jonesa upodobila bližnjo prijateljico glavnega junaka, to pa je ob Ameriških prevarah drugi igralkin film iz leta 2013, ki se je potegoval za oskarja za najboljši celovečerec. • Na HBO OD/GO.

Jekleni mož (2013) in Batman proti Supermanu: Zora pravice (2016)

Po tem ko se je neuspešno potegovala za vlogo Louis Lane v dveh prejšnjih filmih o Supermanu, je Adamsova vendarle prejela to vlogo v spektaklu Zacka Snyderja iz leta 2013, lik pa je znova upodobila tri leta pozneje v filmu Batman proti Supermanu: Zora pravice. • Oba filma sta na voljo v videoteki DKino.

Nočne ptice (Nocturnal Animals, 2016)

Privilegirani lastnici uspešne losangeleške galerije (Adams) nekdanji mož (Jake Gyllenhaal) pošlje rokopis njej posvečenega romana z nadvse vznemirjujočo vsebino. Drugi celovečerec Toma Forda je na beneškem festivalu prejel veliko nagrado žirije. • V nedeljo, 23. 8., ob 21.40 na Kanal A.* │ Tudi v videoteki DKino.

Čeprav je bila Amy Adams že šestkrat nominirana za oskarja – s filmi Junebug (2005), Dvom (2008), Borec (2010), Gospodar (2012) in Mož iz ozadja (2018) se je potegovala za kipec za najboljšo igralko v stranski vlogi, vloga v filmu Ameriške prevare (2013) pa ji je prinesla nominacijo za oskarja za najboljšo glavno igralko –, rdečelasa zvezdnica vendarle ni največja poraženka podelitve teh nagrad. Ta rekord namreč pripada Glenn Close. Cenjena igralka je bila za zlati kipec nominirana kar sedemkrat (šestkrat za glavno vlogo in enkrat za stransko), a svojega prvega oskarja še ni dočakala.

