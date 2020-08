Akcijski junaki za ljubitelje narave

Avgust na programu Viasat Nature bodo zaznamovali neutrudni raziskovalci narave kot je Dominic Monaghan, spremljali pa bomo tudi novi sezoni priljubljenih serij Rečne pošasti in Veterinar iz Yorkshira ter nadaljevanje izvrstne dokumentarne serije Divja Kanada.

Avgust na programu Viasat Nature bodo zaznamovali neutrudni raziskovalci narave kot je Dominic Monaghan, spremljali pa bomo tudi novi sezoni priljubljenih serij Rečne pošasti in Veterinar iz Yorkshira ter nadaljevanje izvrstne dokumentarne serije Divja Kanada. Foto: ITV Global

Televizijski program Viasat Nature vam prinaša najboljše oddaje o divjini ter navdihujočih osebnih stikih med ljudmi in živalmi. Preverite, katere zanimive vsebine si boste na njem lahko ogledali avgusta.

Rečne pošasti (River Monsters)

Premierno od ponedeljka, 3. avgusta, ob 19. uri. │ Sezona: 8. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: ITV Global

Vsaka epizoda serije spremlja ekstremnega trnkarja Jeremyja Wada na lovu za smrtonosnimi ribami na različnih lokacijah kot so Bolivija, Ukrajina, Kolumbija in Islandija.

Ta epska potovanja bodo velika preizkušnja za njegove spretnosti, spremenila pa se bodo tudi njegova prepričanja o ribolovu.

Divja Kanada 2 (Wild Canada II)

Premierno od nedelje, 16. avgusta, ob 14. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 4 x 60 min. │ Foto: Off The Fence

Prekrasna pokrajina in spektakularne divje živali – to je Kanada! Ta prostrana divja dežela se ponaša z najdaljšim obalnim pasom na svetu z obalami na treh oceanih in zajema najširši spekter severne-južne zemljepisne širine od vseh držav planeta.

Neštete generacije ljudi so oblikovale naravo Kanade v svoje namene in lastno preživetje vse odkar se je začela taliti kilometer debela ledena odeja in se je razkrilo kopno.

Skozi čas je poleg človeka v ta območja vdrla cela paleta rastlin in živali, mamuti, losi in moškatno govedo pa so postali vsakdanji pojav na prostranih planjavah območja današnje Kanade.

Akcijski junaki

Vsak delovnik od ponedeljka , 3. avgusta, ob 20. uri. │ Foto: ITV Global

V avgustu bomo živeli skozi oči "akcijskih" junakov s področja narave kot so Jeremy Wade, Dominic Monaghan, Nigel Marven in Steve Backshall. Vsak ima svoje lastne veščine in edinstveno osebnost.

Z njihovo pomočjo bomo raziskovali eksotične lokacije in se srečali na štiri oči z ljudmi iz drugih kultur in z vsemi različnimi živalmi, velikimi, majhnimi in nevarnimi! Izkoristite priložnost in podoživite klasične pustolovščine ter potovanja v nove dežele.

Veterinar iz Yorkshira (The Yorkshire Vet)

Premierno vsak delavnik od ponedeljka, 10. avgusta, ob 16.25. │ Sezona: 8. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: DRG

Spremljali bomo prihode in odhode v kliniki Skeldale – to zdaj vodi nekdanji Herriotov vajenec Peter Wright – ter kliniko Rae, Bean & Partners v Boroughbridgu, kjer danes službuje Julian Norton.

Veterinarji in osebje teh klinik je usposobljeno za rokovanje z vsemi živalmi, nobena od teh ni prevelika ali premajhna. Ko gre za ta paciente, ima dobrobit živali vedno prednost pred dobičkom, vsa njihova dejanja pa zaznamuje velika mera ljubeče skrbi za živali.

Napovednik dokumentarne serije Divja Kanada 2: