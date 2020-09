HBO prinaša pester uvod v televizijsko jesen

Septembra bodo na programe in storitve HBO prispeli dve povsem novi seriji in druga sezona že uveljavljene serije, ob štirih odmevnih filmskih premierah pa bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji in ljubiteljice filmov vseh starosti in okusov.

SERIJE MESECA

Nova ZF-serija slovitega Ridleyja Scotta se dogaja na prvobitnem tujem planetu v prvih fazah kolonizacije, zgodba pa spremlja robota Očeta in Mater, ki morata vzgajati človeške otroke v nastajajoči koloniji ljudi. Tej namreč grozi, da jo bodo naposled razklale verske razlike. • Premiera serije: v petek, 4. 9., na HBO OD/GO.* │ Prva epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Miniserijo, v kateri je glavno vlogo odigral Jude Law, tvorita dva dela. "Poletje" prikazuje moškega, ki obišče skrivnostni otok. Tam odkrije skupino prebivalcev, ki so pripravljenih za vsako ceno ohraniti svoje domovanje. "Zima" spremlja odločno Helen, ki pride na otok iskat odgovore. • Premiera serije: v torek, 15. 9., ob 20. uri na HBO.* │ Prva epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

V psihološki drami letalo nepojasnjeno izgine med čezoceanskim poletom in se pet let pozneje enako skrivnostno pojavi. Za potnike na krovu se je čas ustavil, njihovi svojci in prijatelji pa so bili prepričani, da jih ne bodo več videli. Druga sezona serije nam bo odgovorila na nekatera največja vprašanja iz prejšnje sezone. • Na HBO OD/GO je že na voljo celotna druga sezona serije.

FILMSKE USPEŠNICE MESECA

Domiselna in zvezdniško obarvana satira o nemškem fantiču in njegovem namišljenem prijatelju Hitlerju. Film Taike Waititija je prejel oskarja za najboljši prirejen scenarij, za zlate kipce pa se je potegoval še v petih kategorijah, tudi v najprestižnejši. • Premiera: v nedeljo, 6. 9., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Animiran film studiev Disney in Pixar je postavljen v podeželje fantazijskega sveta in nam predstavi dva najstniška brata škrata, ki se odpravita na popotovanje, da bi odkrila, ali je še vedno kaj čarovnije na svetu. • Premiera: v nedeljo, 13. 9., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Will Smith in Martin Lawrence se vračata v vlogah neizprosnih miamijskih detektivov, v tretjem in domnevno zadnjem delu priljubljene akcijske franšize pa se zoperstavita materi in sinu, ki obvladujeta miamijsko mamilarsko podzemlje. • Premiera: v nedeljo, 20. 9., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Biografska drama prinaša dolgo zamolčano zgodbo o ženi uglednega zagrebškega zdravnika, ki je med drugo svetovno vojno iz ustaških taborišč rešila na tisoče otrok. Film je velik zmagovalec lanskega Puljskega filmskega festivala, tamkajšnje občinstvo pa ga je sprejelo s stoječimi ovacijami. • Film je že na voljo na HBO OD/GO.

Napovednik serije Tretji dan:

