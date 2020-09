Angleški šarmer, ki je omrežil Bridget Jones

V soboto, 9. septembra, je 60. rojstni dan praznoval angleški igralec Hugh Grant. Ob njegovem okroglem jubileju smo na malih zaslonih poiskali osem zvezdnikovih filmov in eno odmevno miniserijo, v kateri nastopa.

Dnevnik Bridget Jones (Bridget Jones's Diary, 2001)

Izjemno uspešna priredba istoimenske uspešnice Helen Fielding o življenju Bridget Jones (Renée Zellweger), samske ženske v tridesetih, ki se znajde razpeta med dvema moškima – šarmantnim in zapeljivim šefom Danielom Cleaverjem (Hugh Grant) ter prefinjenim odvetnikom in starim družinskim prijateljem Markom Darcyjem (Colin Firth). • Film je na voljo v videoteki DKino.

Bridget Jones: Na robu pameti (Bridget Jones: The Edge of Reason, 2004)

Šest mesecev trajajoče razmerje med Bridget in Markom se znajde na preizkušnji, ko se v njeno življenje prikradejo ljubosumje, negotovost in skušnjava. Zadnje v podobi njenega nekdanjega šefa, nepopravljivega ženskarja in dolgotrajne, čeprav zdaj že skoraj pozabljene tarče njenih pohotnih misli, Daniela Cleaverja. • V videoteki DKino.

Mož iz agencije U.N.C.L.E. (The Man from U.N.C.L.E., 2015

Zgodba akcijske komedije, ki jo je Guy Ritchie posnel po istoimenski seriji, je postavljeno v zgodnja šestdeseta leta prejšnjega stoletja in spremlja agenta CIE (Henry Cavill) in agenta ruske tajne službe KGB-ja (Armie Hammer), ki morata zaustaviti mednarodno zločinsko organizacijo. Grant je v filmu updobil agenta britanske tajne službe MI6. • V četrtek, 10. 9., ob 9.05 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ameriške sanje (American Dreamz, 2006)

Predsednik ZDA se na jutro, ko ga ponovno izvolijo, odloči prebrati časopis – prvič po štirih letih. Novice pa ga spravijo v paniko. Njegov glavni tajnik, ki se boji, da se predsednika loteva živčni zlom, ga poskuša poriniti nazaj pod žaromete. Predsednika prijavi za gostujočega sodnika na resničnostni oddaji, v kateri iščejo pevske talente in jo vodi Martin Tweed v podobi Hugha Granta. • V soboto, 12. 9., ob 15.45 na FOX Movies.*

Slavno neslavna Florence (Florence Foster Jenkins, 2016)

Biografska komična drama Stephena Frearsa, režiserja Kraljice in Philomene, z Meryl Streep v naslovni vlogi nesojene operetne dive. Grant je v filmu upodobil Njen mož in menedžer naslovne junakinje St. Claira Bayfielda. • V soboto, 12. 9., ob 20.05 na TV SLO 1.*

Atlas oblakov (Cloud Atlas, 2012)

Po istoimenskem romanu posneta epska ZF-saga ustvarjalcev trilogije Matrica se razteza čez več stoletij in prikazuje človeško preteklost, sedanjost in prihodnost, povezane v nerazdružljivo pajčevino človeških usod. Neprepoznaven Grant je v filmu odigral tri vloge – starejšega moškega, azijskega seksualnega mojstra in plemenskega ljudožerca. • V nedeljo, 13. 9., ob 11.50 na Planet 2.* │ Tudi v videoteki DKino.

Prenova (Restoration, 1995)

Mladega zdravnika iz 17. stoletja Roberta Merivela (Robert Downey Jr.) povabijo na dvor angleškega kralja Karla II. (Sam Neill). Oblastni monarh mu naroči, naj se poroči z njegovo priležnico (Meg Ryan), a mu prepove, da bi se vanjo zaljubil. Grant je v tej hvaljeni zgodovinski drami odigral slikarja, ki mu kralj naroči, da naslika portret njegove ljubice. • V petek, 4. 9., ob 13.25 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Gospodje (The Gentlemen, 2019)

V hvaljeni akcijski kriminalni komediji Guya Ritchija o Američanu, ki je v Londonu zgradil imperij marihuane, zdaj pa se želi upokojiti in posel prodati najboljšemu ponudniku, je Grant upodobil spletkarskega boksarskega trenerja, družbo v filmu pa mu delajo Matthew McConaughey, Colin Farrell in Charlie Hunnam. • V videoteki DKino.

Zelo angleški škandal (A Very English Scandal, 2018)

V poznih 60. letih prejšnjega stoletja vodja liberalne stranke Jeremy Thorpe (Hugh Grant) obupano prikriva svojo veliko skrivnost. Dokler bo živ njegov glasni nekdanji ljubimec Norman Scott (Ben Whishaw), je njegova politična kariera v nevarnosti … Grant je pri snemanju te hvaljene biografske komično-dramatične miniserije znova združil moči z režiserjem Stephenom Frearsom. • Na HBO OD/GO.

Napovednik miniserije Zelo angleški škandal:

