Michael Keaton – od Batmana do Birdmana

Batman (1989)

Keaton je zaslovel z vlogo samotarskega milijonarja Bruca Wayna in njegovega alter ega, zakrinkanega maščevalca Batmana, v uspešnici Tima Burtona pa mu družbo delata Jack Nicholson v vlogi zloglasnega kriminalca Jokerja in Kim Basinger v vlogi Waynove izbranke – novinarke Vicki Vale. • V soboto, 29. 8., ob 15.20 na Kino.*

Batmanova vrnitev (Batman Returns, 1992)

Nad mestom Gotham se znova zbirajo temni oblaki, saj mu hoče zavladati zlobni Pingvin, svoj načrt za maščevanje pa pripravlja tudi hladnokrvni umorjena tajnica, ki se prelevi v žensko-mačko. Keaton si je v tretjem sodelovanju s Timom Burtonom (prvič sta sodelovala pri filmu Beetlejuice) znova oblekel Batmanov kostum, drugi glavni vlogi v filmu pa sta odigrala Michelle Pfeiffer in Danny DeVito. • V soboto, 29. 8., ob 17.40 na Kino.*

Jackie Brown (1997)

V edinem filmu, ki ga je Quentin Tarantino posnel po knjižni predlogi (Rumov punč Elmorja Leonarda), spremljamo temnopolto stevardeso v srednjih letih (Pam Grier), ki za preprodajalca orožja (Samuel L. Jackson) čez mehiško mejo tihotapi denar. Ko jo pri tem zalotita FBI-jeva agenta (enega od teh igra Keaton), ji ponudita priložnost za sodelovanje in izhod iz godlje, ki jo Jackie odlično izkoristi.• V soboto, 29. 8., ob 21. uri na TV 1000* in v torek, 1. 9., ob 13.40 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Daleč od oči (Out of Sight, 1998)

Ko bančni ropar (George Cllooney) pobegne iz ječe, vzame tudi nekaj dragocenejšega od denarja – srce pametne in privlačne zvezne policistke (Jennifer Lopez). V kriminalni romantični drami, ki jo je Steven Soderbergh posnel po romanu Elmorja Leonarda, je Keaton znova upodobil zveznega agenta Raya Nicoletta. • V soboto, 29. 8., ob 1.05 na TV 1000.*

V živo iz Bagdada (Live from Baghdad, 2002)

Medtem ko so se ZDA oboroževale za še en morebiten spopad v Iraku, je HBO začel snemati film o dogodkih v zalivski vojni iz leta 1991, Keaton pa je v njem upodobil neustrašnega producenta TV-hiše CNN Roberta Wienerja. • Film je na voljo na HBO OD/GO.

Avtomobili (Cars, 2006)

Neučakani mladi dirkalnik z bleščečo prihodnostjo se med pohajkovanjem po sloviti ameriški avtocesti Route 66 znajde v majhnem zaspanem mestecu, kjer spozna, da v življenju obstaja še kaj več kot zmage na dirkališčih. V animirani uspešnici studia Pixar je Keaton posodil glas dirkalniku Chicku Hicksu/Žigi Živcu. • V soboto, 5. 9., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Need for Speed: Želja po hitrosti (Need for Speed, 2014)

Zvezdnik serije Kriva pota Aaron Paul v filmski priredbi kultne računalniške igre o vročekrvnem ljubitelju hitrosti, ki se želi maščevati svojemu nekdanjemu partnerju. Keaton je v filmu upodobil samotarskega in ekscentričnega gostitelja podzemnega dirkaškega tekmovanja. • V nedeljo, 6. 9., ob 17.40 na CineStar TV Premiere 1.

Birdman (2014)

Riggan Thomson (Keaton) je nekdanji hollywoodski zvezdnik, znan po filmski upodobitvi superjunaka Birdmana. S točke daleč od vrhunca uspeha se zdaj poskuša vrniti na prizorišče z ambiciozno broadwaysko predstavo. Komična drama Alejandra G. Iñárrita je prejela štiri oskarje, tudi za najboljši celovečerec in režo, Keaton pa si je z glavno vlogo prislužil svojo edino nominacijo za oskarja. • V videoteki DKino.

V žarišču (Spotlight, 2015)

Pretresljiva resnična zgodba o skupini novinarjev časopisa The Boston Globe, ki so leta 2002 razkrili množično spolno zlorabo otrok v Katoliški cerkvi. Biografska drama je prejela oskarja za najboljši film in najboljši izvirni scenarij, resnični preiskovalni novinar Walter Robinson pa je igro Michaela Keatona opisal z besedami: "Kot da bi gledal samega sebe v ogledalu in ne bi imel nadzora nad zrcalno podobo. Če bi Michael Keaton oropal banko, bi me policisti hitro vklenili v lisice." • V videoteki DKino.

Napovednik filma Batman:

