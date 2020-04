Gospodje (The Gentlemen)

Zvezdniška igralska zasedba na čelu z Matthewem McConaugheyjem, Colinom Farrellom in Hughom Grantom v hvaljeni akcijski kriminalni komediji Guya Ritchija o Američanu, ki je v Londonu zgradil imperij marihuane, zdaj pa se želi upokojiti in posel prodati najboljšemu ponudniku.

ZDA │ 2019 │ 108 min. │ Akcijska kriminalna komedija R: Guy Ritchie│ I: Matthew McConaughey, Colin Farrell, Hugh Grant, Charlie Hunnam IMDb: 8,0/10 │ Rotten Tomatoes: 74 % │ Uporabniki Googla: 90 %

Ameriški izseljenec Mickey Pearson je v Londonu ustvaril visoko donosen imperij marihuane, nekega dne pa se po mestu razširi beseda, da želi prodati celoten posel in se upokojiti.

Njegovi konkurenti pa ne sedijo križem rok in sprožijo niz spletk, podkupovanj in izsiljevanj v upanju, da bi se dokopali do dobička in del posla še pravočasno ukradli iz njegovih rok.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

"Gospodje označujejo vrnitev k Ritchiejevim koreninam primadone (k njegovim dobesednim dnevom pred Madonno), ko sta bila njegov talent in vpadljivi slog v ospredju in središču." Asher Luberto, L.A. Weekly

"Gospodje nikoli ne nehajo presenečati in zabavati." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

"Ritchie je ustvaril razvedrilno vrnitev k svojim norčavim koreninam." Peter Bradshaw, Guardian

"Ritchiejeva vrnitev domov je precej znana stvar, a tudi osvežujoče smešna in spretno spletena, z več duhovitimi dialogi in manj neotesanim mačizmom kot v njegovih prejšnjih delih." Stephen Dalton, Hollywood Reporter

Napovednik filma Gospodje: Zanimivosti: Hugh Grant je vse svoje prizore s Charliejem Hunnamom posnel v samo petih dneh, v tem času pa je prispeval kar 40 vrstic monologa.

je vse svoje prizore s posnel v samo petih dneh, v tem času pa je prispeval kar 40 vrstic monologa.

Hugh Grant je v oddaji Grahama Nortona razkril, da med snemanjem filma ni spoznal Matthewa McConaugheyja .

Še več – igralca sta se spoznala šele na snemanju omenjene oddaje.

. Še več – igralca sta se spoznala šele na snemanju omenjene oddaje. Guy Ritchie .

Ta je sicer najbolj znan po uspešnicah Morilci, tatovi in dve nabriti šibrovki (1998) ter Pljuni in jo stisni (2000).

. Ta je sicer najbolj znan po uspešnicah Morilci, tatovi in dve nabriti šibrovki (1998) ter Pljuni in jo stisni (2000). Delovna naslova filma sta bila Toff Guys (Bogatuni) in Bush (Grmiček).

Kate Beckinsale , a je zvezdnica franšize Podzemlje po dveh tednih snemanja zaradi bolezni v družini od projekta odstopila, v vlogi pa jo je zamenjala Michelle Dockery (Downton Abbey).

, a je zvezdnica franšize Podzemlje po dveh tednih snemanja zaradi bolezni v družini od projekta odstopila, v vlogi pa jo je zamenjala (Downton Abbey). Režiser Guy Ritchie in igralec Charlie Hunnam sta sodelovala že pri snemanju zgodovinskega akcijsko-domišljijskega spektakla Kralj Artur: Legenda o meču (2017).

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

V videoteki DKino si oglejte tudi: