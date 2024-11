Igralec Matthew McConaughey je pred kratkim gostoval v podkastu avstralskega teniškega zvezdnika Nicka Kyrgiosa, v katerem je spregovoril o svojem odhodu iz Hollywooda in selitvi nazaj v rodni Teksas.

Kot je dejal, se je za odhod iz Hollywooda odločil, ker so mu ponujali le vloge v romantičnih komedijah. Ti filmi so ga sicer izstrelili med zvezde in je z njimi nedvomno obogatel, ko pa je želel igrati še v kakšni drugačni vlogi, te priložnosti ni dobil. "Ko dosežeš določen uspeh, je bolj pomembno reči ne kot da," je dejal 55-letni McConaughey, "sicer se zaveš, da delaš podpovprečne stvari, ker si prevečkrat rekel da."

McConaughey z Jennifer Garner v romantični komediji Vse moje bivše iz leta 2009. Po tej vlogi dve leti ni igral, ker ni želel več nastopati v romantičnih komedijah. Foto: Guliverimage

"Bil sem 'tip iz romantičnih komedij', to je bila moja pot in všeč mi je bila. Delal sem in bil sem dobro plačan," se je spomnil svojih uspehov, ki pa jih je zasenčilo dejstvo, da ni dobil priložnosti za drugačne, resnejše vloge, ki si jih je želel. "Hollywood mi je rekel 'ne, ostani tam, kjer si'. In ker nisem mogel delati tistega, kar sem si želel, sem pač nehal delati in se preselil na ranč v Teksasu," je pojasnil McConaughey, ki je v zadnji romantični komediji Vse moje bivše igral leta 2009.

Ženi Camili Alves je obljubil, da bo sprejemal le še vloge, ki si jih res želi. Foto: Guliverimage

Kot je povedal, je ob odhodu iz Hollywooda z ženo sklenil pakt, da ne bo več igral, če ne dobi vlog, ki si jih želi – in te vloge niso bile v romantičnih komedijah. Kakšni dve leti po selitvi je spet dobil ponudbo, da bi igral v romantični komediji, a jo je zavrnil, čeprav so mu zanjo ponudili več kot 14 milijonov dolarjev. In ko je pokazal, da ne blefira, so vendarle začele kapljati ponudbe za vloge, kakršne si je želel, sledila pa so tudi priznanja – za film Klub zdravja Dallas iz leta 2013 je osvojil oskarja za glavno moško vlogo.