Manekenka ostro nad mamo svojega slavnega moža

Ko sta Matthew in Camila McConaughey leta 2006 postala par, je ta morala preživeti vrsto izzivov, ki jih je postavljala njena tašča Mary Kathlene. Ta naj bi bila do brazilske manekenke izjemno sovražna in jo je ves čas postavljala pred preizkušnje, da bi se prepričala, ali je dovolj dobra za njenega sina.

"Res me je preizkušala. Klicala me je po imenu vseh Matthewevih nekdanjih deklet in z menoj govorila v zelo polomljeni španščini," je poudarila Camila.

Začetno sovraštvo je preraslo v medsebojno spoštovanje

Potem ko je kot manekenka dobila službo v Istanbulu, se je Alvesova odločila deliti ugodnosti potovanja v prvem razredu in hotelsko sobo z McConaugheyjevo mamo, tako da jo je vzela s seboj na potovanje. "Vso pot mi je pripovedovala zgodbe o njegovih nekdanjih dekletih in mi poskušala stvari vtisniti v spomin," je pripovedovala.

Po treh dneh skupnega potovanja in slabega odnosa pa se je zgodil prelomni trenutek, ki je vse obrnil na glavo. "Ko sem prišla v njeno sobo, je iz nekega razloga, o katerem ne želim govoriti, jokala. Ugotovila sem, da je do mene zelo sovražna, zato sem se postavila zase in se začela prepirati. Po koncu prepira me je pogledala in mi dejala, da sem zdaj končno njihova in da je želela le, da se borim zase," je pojasnila.

To je bila prelomna točka, ko je njun odnos, kot je povedala, postal "najbolj neverjeten in poln medsebojnega spoštovanja". "Včasih je lahko težavna, a vedno končamo s smehom in šalo," je še dodala.

Matthew in Camila McConaughey sta se spoznala leta 2006 v nočnem klubu, leta 2021 sta se zaročila, leto pozneje pa še poročila. Skupaj imata tri otroke – 15-letnega Levija, 13-letno Vido in 11-letnega Livingstona.

Igralec Matthew McConaughey z ženo Camilo, mamo Mary in otrokoma Foto: Guliverimage

