Igralec je bil prepričan, da ga zvezdnik sovraži: Svet se mi je podrl

"Spomnim se, ko sem prišel prvi dan na snemanje in razmišljal, da bom odslej najboljši prijatelj Matthewa McConaugheya. Hodila bova na nedeljske sprehode v park, šla bova na večerjo, najini ženi bosta najboljši prijateljici, ob sobotah bom z njim hodil na jogurt," je v oddaji Jimmyja Fallona povedal igralec Henry Golding.

Ko se je igralec na snemanju predstavil oskarjevcu, se ni zavedal, da bo McConaughey ostal v liku. Golding v uspešnici Guya Ritchieja namreč igra vlogo nekoga, ki želi liku, ki ga v filmu igra Matthew McConaughey, speljati bogastvo.

"Samo pogledal me je s tem ubijalskim pogledom in rekel 'Jaz sem McConaughey'," se je spominjal Golding in dodal: "Nihče mi ni rekel, da ostaja v liku, in ker se najini liki v filmu sovražijo, sem mislil, da me res sovraži. Moj svet se je v tistem trenutku sesul."

Toda kmalu zatem je spoznal, da je to samo zvezdnikov način dela, da na snemalnem prizorišču pogosto ostane v svojem liku. Ko nista imela skupnih prizorov je bil McConaughey po njegovih besedah nadvse prijazen in spoštljiv človek.

Film odlikuje izjemna igralska zasedba na čelu z Matthewem McConaugheyem, Colinom Farrellom, Hughom Grantom in Charliejem Hunnamom.

