Gospodična Scarlet in Vojvoda vas bosta razvedrila in nagradila #NagradnaIgra

Z Viasat Worldom in Telekomom Slovenije do privlačnih nagrad! Medijsko podjetje Viasat World, pod okrilje katerega spada program Epic Drama, v sodelovanju s Telekomom Slovenije prireja Medijsko podjetje, pod okrilje katerega spada program, v sodelovanju sprireja nagradno igro, ki bo srečnim izžrebancem prinesla privlačne nagrade

Dogajanje britanske detektivske drame Gospodična Scarlet in Vojvoda (Miss Scarlet and the Duke) je postavljeno v London v 50. leta 19. stoletja, ko je družbo ustrahoval zloglasni Jack Razparač.

Zgodba spremlja neustrašno in samostojno junakinjo Elizo Scarlet (Kate Philips), ki s svojo vedoželjno naravo vodi detektivsko agencijo svojega pokojnega očeta.

Toda Scarlet nič ni moglo pripraviti na nevarnosti, s katerimi se bo morala spopasti med preiskovanjem umorov.

Poleg teh primerov spremljamo tudi Elizine odnose z drugimi liki, med katerimi so inšpektor William Wellington (Stuart Martin), znan pod vzdevkom Vojvoda, vlagatelj Rupert Parker (Andrew Gower), hišna oskrbnica Ivy (Cathy Belton) in premeteni slepar Moses (Ansu Kabia).

Prvo epizodo šestdelne serije Gospodična Scarlet in Vojvoda (Miss Scarlet and the Duke) si boste na programu Epic Drama lahko premierno ogledali v torek, 15. septembra, druge epizode pa bodo tam predvajali vsak torek ob isti uri.

Napovednik serije Gospodična Scarlet in Vojvoda: