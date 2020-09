Detektivka v lovu na zloglasnega Jacka Razparača

Glavna junakinja serije Gospodična Scarlet in Vojvoda, detektivka Eliza Scarlet (Kate Phillips), bo preiskovala zločine razvpitega množičnega morilca Jacka Razparača. │ Foto: AETN

Na TV-programu Epic Drama domujejo najboljše in najbolj epske zgodovinske dramske serije. Preverite, katere vrhunske vsebine bomo lahko spremljali septembra.

Gospodična Scarlet in Vojvoda

Premierno od torka, 15. septembra, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: AETN

Kate Philips – ta v seriji upodablja Elize Scarlet –, je zaslovela z vlogo v seriji Volčji dvor in blestela v veliki TV-uspešnici Birminghamske tolpe, Stuarta Martina (Vojvoda) pa boste prepoznali po vlogi Silasa iz serije Jamestown.

Dogajanje te britanske detektivske drame je postavljeno v London v 50. leta 19. stoletja, ko je družbo ustrahoval zloglasni Jack Razparač, zgodba pa spremlja neustrašno in samostojno junakinjo Elizo Scarlet, ki s svojo vedoželjno naravo vodi detektivsko agencijo svojega pokojnega očeta.

Toda nič je ni moglo pripraviti na nevarnosti, s katerimi se bo morala spopasti med preiskovanjem umorov.

Poleg teh primerov spremljamo tudi Elizine odnose z drugimi liki, med katerimi so inšpektor William Wellington, znan tudi kot Vojvoda, vlagatelj Rupert Parker, hišna oskrbnica Ivy in premeteni slepar Moses.

Prebežnik

Premierno od sobote, 12. septembra, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 2 x 90 min. │ Foto: Beta Film

Ta dvodelna serija je zasnovana na romanu Siegfrieda Lenza, ki je bil dokončan leta 1951, vendar so ga objavili šele leta 2016, dve leti po avtorjevi smrti. Roman je priljubljen v Evropi in Aziji, medtem ko bo angleška različica izdana leta 2020.

Poletje leta 1944. V vojni, ki je že izgubljena, je mlad nemški vojak Walter na poti na vzhodno fronto, ko zemeljska mina raztrešči njegov vlak. Na srečo Walter preživi in ga zdaj premestijo k majhni enoti v poljskih gozdovih, ki so obkroženi s partizani.

Potem ko ga njegov sadistični poveljnik prisili v brutalna dejanja, je Walter razdvojen med občutkom dolžnosti, krivde in svojo vestjo. To še dodatno bremeni njegova ljubezen do poljske partizanke Wande, ki pričakuje njegovega otroka.

Senčne črte

Nadaljevanje od četrtka, 3. septembra, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 10 x 60 min. │ Foto: About Premium Content

Ta obetajoča serija je pustila velik pečat na finski TV-sceni, saj je bila nominirana za dve nagradi Kultainen Venla. Nominacije za finske različice emmyja se je razveselil režijski dvojec v sestavi Antti-Jussi Annile in Alli Haapasalo, pa tudi glavna igralka serije Emmi Parviainen.

V 50. letih prejšnjega stoletja žarišča hladne vojne ne predstavljata niti Washington niti Moskva, temveč Helsinki, kjer se KGB in CIA borita za nadzor nad Finsko – majhno nordijsko državo, ujeto med vzhodnimi in zahodnimi silami.

Ko se razmere med svetovnimi velesilami zaostrijo, si enota finske tajne službe Fist prizadeva ohraniti domovino neodvisno. Nova članica enote se spopada s svojo preteklostjo, in finske predsedniške volitve se nezadržno bližajo, medtem pa njihove osebne in poklicne usode visijo na nitki.

V teh zaostrenih okoliščinah se enota Fist kmalu znajde v vlogi varuha finske prihodnosti ...

Napovednik TV-serije Gospodična Scarlet in Vojvoda: