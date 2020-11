Lov (The Hunt)

The Hunt © 2020 Universal Pictures. All Rights Reserved.

The Hunt © 2020 Universal Pictures. All Rights Reserved.

Kontroverzna akcijska srhljivka o kabali liberalnih elit, ki za šport lovijo in ubijajo ugrabljene desničarje. Film, ki je zamišljen kot satira globokega političnega razkola med ameriško desnico in levico, je razburil tudi predsednika ZDA Donalda Trumpa.

ZDA│ 2020 │ 86 min. │ Akcijska srhljivka R: Craig Zobel│ I: Betty Gilpin, Hilary Swank, Ike Barinholtz, Emma Roberts IMDb: 6,5/10 │ Rotten Tomatoes: 57 % │ Uporabniki Googla: 75 %

Dvanajst neznancev se prebudi na neznani lokaciji. Tam kmalu z grozo spoznajo, da jih lovijo kot živino, ne vedo pa, zakaj so se znašli tam in kdo jih lovi.

V oddaljeni graščini se medtem srečujejo izbranci, lovci, ki ljudi lovijo za šport. Toda njihove skrivnosti kmalu postanejo ogrožene, saj ena od tarč pozna igro bolje kot jo lovci sami.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

"Lov je vsekakor kontroverzen, vendar gre za žalitev enakih možnosti, ki se odpove strankarskemu duhu, da bi se krvavo in nasilno ponorčeval iz vseh." Brian Truitt, USA Today

"Film Lov je zabaven in penast, a vendar zakoreninjen v našem ranjenem svetu. In če to ni dovolj, da vas prepriča – Donald Trump ga sovraži." Ed Potton, Times

Napovednik filma Lov: Zanimivosti: Režiser filma Craig Zobel in soavtor scenarija Damon Lindelof sta dejala, da so si film zamislili kot satiro globokega političnega razkola med ameriško desnico in levico.

in soavtor scenarija sta dejala, da so si film zamislili kot satiro globokega političnega razkola med ameriško desnico in levico. Donald Trump je po objavi napovednika za Lov avgusta 2020 na tvitterju zapisal: "Film, ki bo izšel, so posneli zato, da bi podžigali in zanetili kaos. Sami so arhitekti nasilja, potem pa poskušajo kriviti druge. Oni so pravi Rasisti (sic), in zelo slabi za našo Državo!"

je po objavi napovednika za Lov avgusta 2020 na tvitterju zapisal: "Film, ki bo izšel, so posneli zato, da bi podžigali in zanetili kaos. Sami so arhitekti nasilja, potem pa poskušajo kriviti druge. Oni so pravi Rasisti (sic), in zelo slabi za našo Državo!" Scenarij temelji na kratki zgodbi z naslovom The Most Dangerous Game (Najnevarnejša igra) avtorja Richarda Connella iz leta 1924

iz leta 1924 Jason Blum (producent srhljivke Zbeži! in franšize Očiščenje) in Damon Lindelof – ustvarjalec HBO-jeve serije Varuhi in soustvarjalec TV-serije Skrivnostni otok.

(producent srhljivke Zbeži! in franšize Očiščenje) in – ustvarjalec HBO-jeve serije Varuhi in soustvarjalec TV-serije Skrivnostni otok. Film bi moral v ameriške kinematografe prispeti septembra 2019, po množičnih streljanjih avgusta 2019 v mestih Dayton in El Paso pa so se vodilni pri studiu Universal odločili, da začetek predvajanja filma prestavijo na marec 2020. Vidnejši uspeh v kinematografih mu je sicer preprečila pandemija koronavirusa.

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5.

V videoteki DKino si oglejte tudi: