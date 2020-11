Liffe po Liffu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

31. Liffe se počasi poslavlja, ker pa dobrih filmov ni nikoli preveč, vam v TV-priporočilih predstavljamo deset hvaljenih celovečercev, ki so ljubitelje sedme umetnosti navduševali na prejšnjih izdajah festivala in si jih že lahko ogledate na rednem sporedu malih zaslonov.

Tovor (Teret, 2018)

Svojevrsten film ceste srbskega režiserja in scenarista Ognjena Glavonića konča dvajsetletni molk o enem od najgrozovitejših zločinov srbske vojske na Kosovu ter prikaže moralno in družbeno breme vojne, ki ga je neka generacija tiho odložila na ramena svojih otrok. • V soboto, 21. 11., ob 22.45 na TV SLO 1.* │ Tudi v videoteki DKino.

Umazane lepe stvari (Dirty Pretty Things, 2002)

Prijazni nigerijski zdravnik (Chiwetel Ejiofor) in turška begunka (Audrey Tautou) sta nezakonita emigranta, ki v Londonu živita v nenehnem strahu pred razkritjem in deportacijo v njuni državi. Okwe pa neke noči naleti na grozljivo odkritje, ki ga požene naravnost v londonsko kriminalno podzemlje. • V nedeljo, 15. 11., ob 3. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Memento (2000)

Nekdanji zavarovalniški detektiv, ki trpi za zelo redko in neozdravljivo obliko izgube spomina, poskuša poiskati človeka, ki je posilil in ubil njegovo ženo, ter se mu maščevati. Z enim od najbolj domiselnih in hvaljenih trilerjev zadnjih desetletij se je Christopher Nolan proslavil kot eden najpomembnejših režiserjev našega časa. • V ponedeljek, 16. 11., ob 21.07 na Planet 2.*

Konec je tu (This is the End, 2013)

Šest prijateljev je ujetih v hiši slavnega filmskega igralca, medtem ko se zunaj odvija konec sveta. V tej apokaliptični komediji se znana ameriška komedijantska bratovščina (James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen in drugi) zoperstavi kataklizmi z veliko samoparodije in vulgarnega humorja. • V ponedeljek, 23. 11., ob 2.15 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zajec Jojo (Jojo Rabbit, 2019)

Domiselna in zvezdniško obarvana satira o nemškem dečku in njegovem namišljenem prijatelju Hitlerju. Film Taike Waititija je prejel oskarja za najboljši prirejen scenarij, za zlate kipce pa se je potegoval še v petih kategorijah, tudi v najprestižnejši. • V ponedeljek, 16. 11., ob 7.40 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ivan (2017)

Napeta psihološka drama Janeza Burgerja o sprejemanju napačnih odločitev. Zgodba o ženski (Maruša Majer), ki najde svojo identiteto v svetu, narejenem po meri moških, je postala velika zmagovalka 20. Festivala slovenskega filma. • V ponedeljek, 16. 11., ob 18.25 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Stiks (Styx, 2018)

Alegorična eksistencialna drama o boju za preživetje sredi oceana otipljivo predstavi kruto izkušnjo begunca, ki ni več gospodar svoje usode. Film je na 29. Liffu prejel nagrado FIPRESCI. • V nedeljo, 22. 11., ob 18.25 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO in v videoteki DKino.

Lillian (2019)

Resnična zgodba o mladi emigrantki, ki se je peš odpravila na dolgo pot iz New Yorka nazaj v rodno Rusijo. • V torek, 27. 11., ob 13.35 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zaklonišče (Take Shelter, 2011)

Spreten preplet družinske drame, psihološkega trilerja in apokaliptične grozljivke o moškem, ki gradi zaklonišče, da bi zavaroval svojo družino pred apokalipso. V zmagovalnem filmu 22. Liffa sta glavni vlogi odigrala Michael Shannon in Jessica Chastain. • V petek, 27. 11., ob 23.05 na Planet PLUS.*

Nenavadna usoda Amélie Poulain (Amélie, 2001)

Amélie (Audrey Taotou) živi v svojem svetu in dela kot natakarica v majhni pariški kavarni. Ko nekega dne z majhno pozornostjo osreči neznanca, se odloči poiskati še več ljudi, ki bi jim bilo treba polepšati življenje. Mojstrovina Jeana-Pierra Jeuneta se je potegovala za pet oskarjev in bila razglašena za najboljši evropski in francoski film leta. • V sredo, 25. 11., ob 8.40 na CineStar TV Premiere 2.

Napovednik filma Ivan:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA Cinestar TV Premiere 2 227 NE TV SLO 2 1 │ 11 (HD) DA