Podoživite pretekle izdaje Liffa

Pred začetkom 31. Liffa smo v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije na enem mestu zbrali 30 odličnih celovečercev, ki so krojili zgodovino tega festivala. Med njimi je kar devet takih, ki smo si jih na Liffu lahko ogledali lani, vključno z južnokorejskim zmagovalcem letošnjih Oskarjev Parazitom, trije filmi pa so z Liffa odnesli vodomca.

Vsi filmi vas čakajo v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije (programsko mesto 5), zbrani v začasni kategoriji Liffe. V videoteki DKino si boste med 11. in 22. novembrom lahko ogledali tudi izbrane filme 31. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala. Ti so zbrani v začasni kategoriji Liffe 2020, za še več zanimivih filmov pa pobrskajte po katalogu videovsebin videoteke DKino.

FILMI 30. LIFFA

Parazit (Gisaengchung/Parasite, 2019)

Južnokorejska mojstrovina Bonga Joon-hoja je prejela zlato palmo in štiri oskarje ter postala prvi mednarodni celovečerec, ki je na podelitvi zlatih kipcev prejel nagradi za najboljši film in režijo.

Svetilnik (The Lighthouse, 2019)

Hipnotična in halucinantna psihološka srhljivka o dveh svetilničarjih (Robert Pattinson in Willem Dafoe), ki poskušata ohraniti razum na odročnem severnoatlantskem otoku. Film je prejel nagrado FIPRESCI v Cannesu in bil nominiran za oskarja za najboljšo fotografijo.

Ema (2019)

Pablo Larraín (Jackie, Neruda, Ne!) prvič obrne pogled v mlado generacijo današnjega Čila in ustvari nepozaben portret plesalke reggaetona, ki se hoče svobodno gibati skozi svet.

Nesrečniki (Les Misérables, 2019)

Kriminalna drama, navdihnjena z nemiri, ki so leta 2005 pretresali Francijo, ponuja razburljiv vpogled v besni brbotajoči kotel pariškega predmestja Montfermeil. Film je prejel nagrado žirije v Cannesu in bil nominiran za oskarja za najboljši mednarodni celovečerec.

Moj najboljši profil (Celle que vous croyez/Who You Think I Am, 2019)

Zgodba o ljubezni, hrepenenju in osamljenosti v dobi družabnih medijev z oskarjevko Juliette Binoche v vlogi ženske, ki je ujeta med fantazijo in resničnost.

Mleko (Mjölk/The County, 2019)

Zmagovalec predlanskega Liffa Grímur Hákonarson (Ovna) se vrača z navdihujočo zgodbo o neodvisni in pogumni ženski, ki se postavi po robu izkoriščevalski lokalni zadrugi.

Luč mojega življenja (Light of My Life, 2019)

Oskarjevec Casey Affleck v apokaliptičnem dramatičnem trilerju o očetu, ki se po epidemiji virusa znajde pred dilemo, ali je več vredna nedolžnost (in življenje) njegove hčerke ali prihodnost izginjajočega človeštva. Affleck je film po lastnem scenariju tudi režiral.

Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi (Marianne & Leonard: Words Of Love, 2019)

Dokumentarec Nicka Broomfielda (Whitney Houston, Kurt in Courtney, Biggie in Tupac) o zapletenem in dolgotrajnem razmerju med slovitim glasbenikom Leonardom Cohenom in njegovo norveško muzo Marianne Ihlen.

Nenavaden teden s Tesso (My Extraordinary Summer with Tess, 2019)

Topla zgodba o odraščanju in prijateljstvu temelji na istoimenskem romanu Anne Woltz, ki je preveden tudi v slovenščino. Letošnji nominiranec za nagrado mladega filmskega občinstva Evropske filmske akademije je primeren za otroke, stare devet let in več.

PREJEMNIKI VODOMCA

Bojevnica (Kona fer í stríð/Woman at War, 2018)

Islandski režiser Benedikt Erlingsson se je po ekscentričnem prvencu Zgodbe o konjih in ljudeh vrnil z navdihujočo komično dramo o ženski, ki v skrbi za ohranitev neokrnjene islandske narave drzno bije bitko proti industriji aluminija. Zmagovalni film 29. Liffa.

Ovna (Hrútar/Rams, 2015)

Komična drama o odtujenih bratih, ki združita moči, da bi rešila tisto najpomembnejše. Zmagovalni film canske sekcije Posebni pogled in 26. Liffa.

Zaklonišče (Take Shelter, 2011)

Spreten preplet družinske drame, psihološkega trilerja in apokaliptične grozljivke o moškem, ki gradi zaklonišče, da bi zavaroval svojo družino pred apokalipso. Zmagovalca 22. Liffa je režiral Jeff Nichols, glavni vlogi v filmu pa sta odigrala Michael Shannon in Jessica Chastain.

DRUGE FESTIVALSKE USPEŠNICE

Pepel je snežno bel (Ash Is Purest White, 2019)

Kriminalna saga, umeščena v sodobno Kitajsko, predstavi odločno žensko, predano svojemu mafijskemu ljubimcu in zvesto podzemnemu svetu. Film so premierno predvajali na 71. mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu, kjer se je potegoval za prestižno zlato palmo.

Dogman (2018)

Matteo Garrone (Gomorra, Resničnost) je iz brutalnega dogodka, ki je v osemdesetih letih polnil strani italijanskih črnih kronik, ustvaril mračen, a tudi nežnosti in humorja poln urbani vestern o divji zveri, ki se skriva v vseh nas. Nagrada za najboljšega igralca v Cannesu.

Vrhunec (Climax, 2018)

Gaspar Noé, razvpiti francoski režiser zloglasnih filmov Nepovratno, V praznino in Ljubezen, predstavlja ekstatično, hipnotično in srh vzbujajočo ekstravaganco o zabavi, ki se sprevrže v delirično nočno moro.

Thelma (2017)

V hvaljeni misteriozni grozljivki priznanega norveškega režiserja Joachima Trierja prva (lezbična) ljubezen v osamljenem dekletu iz globoko verne družine prebudi skrivnostne nadnaravne sposobnosti.

120 utripov na minuto (120 battements par minute, 2017)

Na resničnih dogodkih zasnovan film o pravih junakih boja proti aidsu – skupini francoskih uličnih aktivistov, ki so v 90. letih prejšnjega stoletja izvajali pritisk na politiko in farmacevtska podjetja. Prejemnik šestih cezarjev in velike nagrade žirije v Cannesu.

Toni Erdmann (2016)

S človeško toplino in drznim humorjem prežeta pripoved o obujanju ljubezni med očetom in hčerjo, ki je navdušila kritike na lanskem festivalu v Cannesu. Evropski film leta 2016 in nominacija za tujejezičnega oskarja!

Jaz, Daniel Blake (I, Daniel Blake/ 2016)

Brezkompromisna drama o moči sočutja in solidarnosti v boju proti birokratski brezbrižnosti sistema, ki je veteranskemu režiserju Kenu Loachu v Cannesu prinesla drugo zlato palmo.

Rdeča želva (La Tortue rouge/The Red Turtle, 2016)

Presunljiva, poetična animirana alegorija o večnem kroženju življenja, človekovi povezanosti z naravo ter globokih vezeh družine in ljubezni. Nominacija za oskarja za najboljši animirani celovečerec in posebna omemba žirije v canskem sklopu Posebni pogled.

Bučko (Ma vie de Courgette/My Life as a Zucchini, 2016)

V slovenščino sinhroniziran lutkovni animirani film o zaupanju, pripadnosti in iskanju družine. Nominiranec za oskarja in zlati globus ter nagrajenec evropske filmske akademije za najboljši animiran celovečerec.

Mladost (Youth, 2015)

Vizualno osupljiva poetična meditacija oskarjevca Paola Sorrentina (Neskončna lepota) o minevanju, staranju in smrti je prejela evropske filmske nagrade za najboljši film, režijo in igralca (Michael Caine).

Victoria (2015)

S šestimi nemškimi filmskimi nagradami nagrajen dramatičen triler, ki ga je režiser Sebastian Schipper na ulicah Berlina posnel v enem samem 132-minutnem neprekinjenem posnetku.

Savlov sin (Saul fia/Son of Saul, 2015)

Dosleden oris vsakdana v nacističnem koncentracijskem taborišču, ki so ga številni označili za najboljši film leta 2015. Oskar za najboljši tujejezični film in velika nagrada žirije v Cannesu!

Mustang (2015)

Navdihujoča zgodba o petih odraščajočih sestrah in njihovem uporu zoper patriarhalne družbene norme, ki vladajo na podeželju sodobne Turčije, je bila nominirana za oskarja in zlati globus za najboljši tujejezični film.

Čisto nova zaveza (Le tout nouveau testament, 2015)

Religiozno nekorektna, a sila zabavna belgijska komedija, ki svetopisemsko izročilo postavi povsem na glavo, saj nam pokaže, da je bog baraba, ki živi s svojo ženo in hčerko v Bruslju.

Golob je sedel na veji in razmišljal o življenju (2014)

Film, ki je švedskemu mojstru tragikomedije, nadrealizma in absurda Royu Anderssonu (Pesmi iz drugega nadstropja) prinesel zlatega leva na Beneškem filmskem festivalu.

Neskončna lepota (La grande bellezza/The Great Beauty, 2013)

Italijanska mojstrovina, ki nam razkriva blišč in bedo sodobne rimske visoke družbe. Prejemnik evropske filmske nagrade za najboljši film ter zlatega globusa in oskarja za najboljši tujejezični film!

Adelino življenje (La vie d'Adèle/Blue Is the Warmest Color, 2013)

Drzna pripoved o strastnem razmerju med občutljivo srednješolko in svobodomiselno študentko umetnosti, ki je režiserju Abdellatifu Kechichu in glavnima igralkama v Cannesu prinesla prestižno zlato palmo.

Zveri južne divjine (Beasts of the Southern Wild, 2012)

V tej poetični pravljici, ki jo gledamo skozi oči neustrašne šestletne deklice, se mali človek spopade z uničujočimi silami narave, ki trčijo ob mitične pošasti. Velika nagrada žirije v Sundanceu, zlata kamera v Cannesu in štiri nominacije za oskarja.