Luč mojega življenja (Light of My Life)

Oskarjevec Casey Affleck v apokaliptičnem dramatičnem trilerju o očetu, ki se po epidemiji virusa znajde pred dilemo, ali je več vredna nedolžnost (in življenje) njegove hčerke ali prihodnost izginjajočega človeštva. Affleck je film po lastnem scenariju tudi režiral.

ZDA │ 2019 │ 114 min. │ Dramatični triler R: Casey Affleck │ I: Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss, Tom Bower IMDb: 6,6/10 │ Rotten Tomatoes: 81 % │ Uporabniki Googla: 77 %

Oče in hči potujeta po obrobju nekdanje civilizacije deset let po tem, ko je smrtonosna epidemija z obličja Zemlje izbrisala skoraj vso žensko populacijo.

Sredi gozda ju ogrozijo trije starejši moški, ki v dekletu vidijo orodje za nadaljevanje človeštva. Na točki, ko izginja še zadnji košček človečnosti, mora oče obvarovati svojega otroka.

"Film je spisan, zrežiran in odigran z prefinjenostjo in srcem." Lou Thomas, Little White Lies

"Slika, ki jo tu naslika, ni lepa. Toda zaradi nje si želimo, da bi Affleck večkrat poprijel za čopič." David Fear, Rolling Stone

Napovednik filma Luč mojega življenja: Zanimivosti: To je po komični drami Še vedno sem tu (2010) drugi celovečerec, ki ga je Casey Affleck režiral in zanj napisal scenarij, prejemnik oskarja za glavno moško vlogo v drami Manchester ob morju (2016) pa je v obeh filmih tudi igral.

Affleck je po premierni projekciji filma dejal, da je scenarij začel pisati že pred desetimi leti.

Mamo je v filmu upodobila zvezdnica priljubljene TV-serije Deklina zgodba Elisabeth Moss.

