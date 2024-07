Kmalu po začetku obravnave so morali novinarji zapustiti sodno dvorano, da bi lahko spregovorila zaščitena priča, je poročal novinar AFP.

Vodja kenijskega apokaliptičnega kulta, ki je bil aretiran aprila lani, je obtožen spodbujanja svojih privržencev, da stradajo do smrti, da bi "srečali Jezusa". Na zaslišanju januarja se je Mackenzie skupaj s soobtoženimi izrekel za nedolžnega v zvezi z obtožbami terorizma.

V ločenih primerih se soočajo tudi z obtožbami zaradi umora, uboja, ugrabitve ter mučenja in krutega ravnanja z otroki.

Izstradali do smrti

Obtožbe proti Mackenzieju so kenijske oblasti vložile po tistem, ko so lani aprila v gozdu blizu mesta Malindi ob Indijskem oceanu odkrili številna trupla privržencev njegovega kulta. Ti naj bi se večinoma izstradali do smrti, nekatere žrtve, vključno z otroki, pa so bile tudi pretepene ali zadavljene.

Doslej so odkrili posmrtne ostanke več kot 440 ljudi v okviru primera, ki so ga poimenovali Pokol v gozdu Shakahola.

Sodni dokumenti, predstavljeni na eni predhodnih obravnav, pa so pokazali, da so nekaterim truplom odstranili organe, še poroča AFP.