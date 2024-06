Kaos v Keniji. Na ulice poslali vojsko. #video #foto

V Keniji so v torek izbruhnili množični protesti proti predlaganemu davčnemu zakonu, nekateri protestniki pa so vdrli v parlament in uničevali poslopje. Ker protestnikov, med katerimi je bila tudi aktivistka Auma Obama, polsestra nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame, policistom ni uspelo razgnati s solzivcem in vodnimi topovi, so v kaotičnih razmerah nanje streljali. Umrlo je najmanj trinajst ljudi, neuradno je več kot dvesto ranjenih. Kenijski predsednik William Ruto je po smrtonosnih protivladnih protestih napovedal oster odziv, policiji pa se je medtem na ulicah pridružila vojska.

In response to an IMF-inspired tax hike of $2.7Bn, Kenyans are RAMPAGING through the parliament building in Nairobi.



As Harvard Prof. Robert Barro puts it, "THE IMF DOESN'T PUT OUT FIRES, IT STARTS THEM."

pic.twitter.com/HC2a82yAbA — Steve Hanke (@steve_hanke) June 25, 2024

Protestniki so v kenijski prestolnici v torek vdrli v parlament v času tretjega branja spornega davčnega zakona. Zažigali so dele stavbe, ko jih policisti niso mogli več obvladati, pa so začeli streljati nanje.

Več o dogajanju v spodnjem videoposnetku:

Kenya's anti-tax protests turned deadly as police fired on demonstrators trying to storm the legislature in Nairobi. pic.twitter.com/jYMlgEGRpQ — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 25, 2024

Kenijski predsednik William Ruto je za nasilje obtožil "skupino organiziranih kriminalcev", ki da so se infiltrirali med demonstrante. Napovedal je oster odziv, policiji pa se je medtem na ulicah pridružila vojska. Zaskrbljenost nad razmerami so izrazili tudi Združeni narodi.

Na ulice poslali vojsko

Kenijski obrambni minister Aden Bare je v odziv na izgrede na ulice v pomoč policiji poslal vojsko, predsednik Ruto pa je napovedal, da oblasti ne bodo tolerirale nasilja in anarhije.

Po poročanju dopisnika francoske tiskovne agencije AFP je danes v bližini parlamenta okrepljena prisotnost policije, hkrati pa je v zraku še čutiti vonj solzivca.

Zaskrbljenost nad razmerami je v imenu generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa že izrazil njegov tiskovni predstavnik, ki je ob tem dejal, da je prvi mož ZN žalosten zaradi poročil o smrtih in poškodbah, ki jim niso ušli niti novinarji in zdravstveni delavci.

Kenijsko združenje zdravnikov je danes opozorilo, da bo število mrtvih še naraslo, predsednik združenja pa je ob tem dejal, da še nikoli ni videl "takšne ravni nasilja nad neoboroženimi ljudmi".

Poslanci zbežali v klet

BBC je poročal, da je v protestih barikade okoli parlementa prebilo več sto ljudi, na posnetkih je videti razbita okna in uničenje v stavbi parlamenta. Poslanci naj bi v tem kaosu zbežali iz poslopja skozi kletne hodnike.

🚨🇰🇪 BREAKING: RIOTERS STORM KENYAN PARLIAMENT



Protesters have just stormed the Nairobi houses of Parliament over a controversial finance bill that imposed new taxes.



The news comes after the U.S. designated Kenya as a NATO ally last month as part of a new strategic… pic.twitter.com/pbVtapEt6T — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2024

Poleg Nairobija so se protesti razširili tudi v več drugih mest in regij.

"Želimo zapreti parlament in da bi vsak poslanec odstopil," je za Reuters dejal protestnik Davis Tafari, ki je poskušal vstopiti v parlament.

Kenijska aktivistka Auma Obama, polsestra nekdanjega ameriškega predsednika, je bila med protestniki, v katere so policisti pred stavbo parlamenta vrgli solzivec. "Mladi Kenijci protestirajo za svoje pravice. Protestirajo z zastavami in transparenti. Tega sploh ne morem več gledati," je Auma Obama povedala za CNN, dogajanje pa je delila tudi na omrežju X.

Med protesti so ustrelili in ubili najmanj pet ljudi, zabeležili naj bi tudi 21 primerov ugrabitve ljudi s strani uniformiranih policistov in policistov v civilu, je v torek poročala STA.

V času protestov je v parlamentu ravno potekalo tretje branje spornega davčnega zakona. Mnogi se bojijo, da bo sprejetje zakona še zvišalo življenjske stroške. Proti zakonu sta se izrekla tudi gospodarstvo in cerkev v državi, pa je poročala dpa.