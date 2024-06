Okoljski aktivisti nad zasebni letali na londonskem letališču #video

Po informacijah policije sta aktivistki, identificirani kot 28-letna Jennifer Kowalski in 22-letna Cole Macdonald, v zgodnjih jutranjih urah vstopili na zasebno območje letališča in povzročili škodo na dveh letalih z uporabo gasilnih aparatov, napolnjenih z oranžno barvo.

Podrobnejše informacije o dogodku je objavila skupina Just Stop Oil, ki je na družbenem omrežju X zapisala, da sta njihovi predstavnici prerezali ograjo na zasebnem delu letališča Stansted, kjer je bilo parkirano tudi zasebno letalo ameriške pevke Taylor Swift, ki je trenutno na koncertni turneji po Veliki Britaniji.

Policija je na drugi strani pojasnila, da zasebnega letala pop zvezdnice, ki se je leta 2022 znašla na seznamu največjih povzročiteljev emisij ogljikovega dioksida med svetovnimi zvezdniki, v času incidenta ni bilo na letališču. Dodala je, da so aktivistki zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja in vmešavanja v delovanje državne infrastrukture tudi pridržali.

"Na kraju dogodka smo bili skoraj takoj po tistem, ko smo bili obveščeni o incidentu. Tudi sicer smo na letališču prisotni ves čas, v poletnem času pa bomo svojo prisotnost še okrepili. Nismo proti protestnikom, a v primeru kriminalnih dejanj bomo vedno ukrepali," je povedal predstavnik policije Simon Anslow.

Aktivistka pojasnila, da je dogodek izkaz obupa

Protestnica pa je za dpa povedala, da je današnji dogodek izkaz obupa, da bi se slišala njena opozorila glede prihajajočega podnebnega zloma. "Leta 2024 moramo vsi razmisliti, kaj lahko storimo vsak dan, da spremenimo smer, v katero gremo kot družba. Potrebujemo krizno pogodbo, da do leta 2030 ustavimo črpanje ter sežiganje nafte, plina in premoga," je dejala.

Do incidenta na letališču Stansted prihaja dan po tem, ko so aktivisti skupine Just Stop oil oranžno snov razpršili po kamnih na znamenitem arheološkem najdišču Stonehenge v Veliki Britaniji. Skupina Just Stop Oil je v izjavi za javnost v sredo sporočila, da je bil namen akcije od prihodnje britanske vlade – julija imajo namreč na Otoku parlamentarne volitve – zahtevati, da z drugimi vladami sprejme sporazum o prenehanju črpanja in sežiganja nafte, plina in premoga do leta 2030. Prepričani so namreč, da bo sicer prišlo do milijonskih žrtev. "Moramo stopiti skupaj, da bi branili človeštvo, ali pa tvegamo vse," so zapisali v okoljski organizaciji.