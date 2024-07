Papež Frančišek bo v nedeljo ob 10.30 maševal na tržaškem Trgu enotnosti Italije (Piazza Unita), kjer pričakujejo okoli devet tisoč vernikov, ki bodo lahko prenos maše spremljali tudi na velikem zaslonu pri sv. Justu. Dovolilnic za vernike iz Slovenije organizatorji niso predvideli, kljub temu bodo lahko ti papeža pozdravili na od prizorišča bolj oddaljenih ulicah, ko se bo peljal na kraj svete maše.

Papež bo s helikopterjem v nedeljo ob 8. uri zjutraj pristal v Starem pristanišču, kjer se bo srečal z delegati socialnega tedna in s tremi posebnimi delegacijami (v njih bodo tudi predstavniki slovenskih vernikov iz Trsta). Nato bo z avtomobilom prispel na Trg enotnosti Italije (Piazza Unita), kjer bo maševal ob 10.30. Po maši se bo Frančišek odpeljal do Pomola Audace, od koder bo s helikopterjem predvidoma ob 12.30 poletel nazaj proti Vatikanu.

Maši bodo lahko prisostvovale le osebe, ki so se prek župnij in organizacij uspešno prijavile, v koprski škofiji so na svoji spletni strani vernikom pojasnili, da dovolilnic za vernike iz Slovenije organizatorji žal niso predvideli, da pa lahko verniki brez dovolilnic pozdravijo papeža na "od prizorišča bolj oddaljenih ulicah, ko se bo peljal na kraj svete maše".