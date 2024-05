Papež Frančišek se je opravičil za uporabo žaljivega izraza za geje

Papež Frančišek se je danes opravičil za uporabo slabšalnega izraza za geje, ki naj bi ga izrekel na srečanju z italijanskimi škofi, poročajo tuje tiskovne agencije. Vatikan je danes izdal izredno opravičilo, v katerem so med drugim zapisali, da papež ni želel nikogar užaliti in se opravičuje vsem, ki bi jih uporaba izraza morda prizadela.

"Papež ni nameraval nikogar užaliti ali se izraziti s homofobičnimi izrazi, zato se opravičuje tistim, ki so se počutili užaljene zaradi uporabe izraza, o kateri so poročali mediji," so danes po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz Vatikana.

Papež je na srečanju Italijanske škofovske konference (CEI), ki je potekalo prejšnji teden v Vatikanu za zaprtimi vrati, spregovoril o problematiki istospolnih duhovnikov. Pri tem naj bi po poročanju več italijanskih medijev v italijanščini dejal, da je v Cerkvi že preveč homoseksualcev, pri čemer je uporabil vulgarni izraz pedrstvo oz. v italijanščini "frociaggine".

Vatikanski tiskovni urad sicer v izjavi ni potrdil, da je papež Frančišek uporabil to besedo, ampak so se sklicevali na poročanje medijev, navaja AFP.

Izraz naj bi uporabil v zvezi s homoseksualno dejavnostjo v semeniščih

Frančišek naj bi izraz uporabil v zvezi s homoseksualno dejavnostjo v semeniščih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Nekateri škofje so potrdili, da je papež na srečanju uporabil vulgarno besedo, pri čemer naj bi šlo za nenamerno napako papeža iz Argentine, ki mu italijanščina ni materni jezik. Navzočim je bilo jasno, da se papež ne zaveda, kako žaljiva je ta beseda v italijanščini, so povedali škofje.

"Papež Frančišek se zaveda člankov, ki so bili nedavno objavljeni o njegovem pogovoru za zaprtimi vrati s škofi. Kot je že večkrat izjavil, je v Cerkvi dovolj prostora za vse. Nihče ni nekoristen, nihče ni odveč, za vsakogar se najde prostor," so danes po poročanju Anse še sporočili iz Vatikana.

Papež Frančišek je v preteklosti že večkrat dejal, da bi morala biti Cerkev odprta za vse, tudi za vernike LGBTQ+. Lani je celo dovolil blagoslov istospolnih parov. Vendar pa je tudi jasno povedal, da meni, da je homoseksualnost "greh, tako kot vsako spolno dejanje zunaj zakonske zveze".