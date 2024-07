Aplikacijo Holydate je ustanovila ekonomistka Ivana Matković iz Zagreba, ki je pred tem vodila skupino z istim imenom na Facebooku. "Želela sem razviti mobilno aplikacijo za katoličane, ki bi ponujala tudi zmenke v živo. Ko sem videla, kako dolgo bo trajal razvoj, sem ustanovila skupino na Facebooku. V njej je nekaj več kot 4.700 članov, po treh letih od nastanka pa je obrodila številne poroke, prijateljstva in rojstva otrok," je za portal Večernji list povedala ustanoviteljica.

Ustanoviteljica aplikacije moža spoznala na enem od dogodkov

Po njej posegajo predvsem tisti, ki si želijo poiskati partnerja s podobnimi vrednotami. Poleg aplikacije ustanoviteljica organizira tudi številne dogodke za samske katoličane, kot so izleti v naravo, hitri zmenki, klubske zabave, romanja v Medžugorje, silvestrovanja in plesni tečaji. Namen teh dogodkov je srečanje mladih katoličanov in potencialna ljubezen.

Na enem od takšnih dogodkov sta se spoznala tudi Kristina in Ivan Birovčec, ki sta danes poročena in ponosno promovirata Holydate. Spoznala sta se na zabavi v Zagrebu, ki jo je organiziral prav Holydate, in hitro ugotovila, da oba iščeta partnerja s podobnimi vrednotami.

Kot sta povedala za Večernji list, se je okolica na takšen način spoznavanja odzvala pozitivno, na negativne komentarje ali predsodke pa nista naletela. "Nekateri najini prijatelji, ki so bili skeptični glede tega, so se opogumili in začeli sodelovati na prihodnjih dogodkih," sta povedala. Pravita, da je aplikacija dober način za spoznavanje partnerjev s podobnimi ali enakimi pogledi na svet.

Poročena sta že dve leti, skupaj pa imata enoletno hčer. "Po šestih mesecih sva se zaročila, čez eno leto pa poročila," je povedala Matkovićeva.

Namen uporabe je sklenitev zakonske zveze

Holydate deluje na podoben način kot priljubljena aplikacija Tinder. Takoj ob odprtju se prikaže sporočilo, da je namen uporabe sklenitev zakonske zveze. Vsak uporabnik mora odgovoriti na vprašanja, ali je v Katoliški cerkvi opravil zakramente, kako pogosto obiskuje nedeljske maše, kako pogosto moli rožni venec, kateri svetnik mu je najljubši in podobno. Uporabniku se ob zaključku registracije prikažejo osebe nasprotnega spola s podobnimi interesi. Za razliko od Tinderja uporabniki niso omejeni na lokacijo, ampak jo lahko določijo sami in potencialnega partnerja najdejo tudi v tujini. Aplikacija je namreč na voljo v vseh evropskih državah.

Posebnost aplikacije je tudi v tem, da se trikrat dnevno izpiše molitev, ki uporabnike poziva k vzpostavljanju stika z Bogom.

Kot je priznala ustanoviteljica, z aplikacijo ne služi, je pa vesela, da povezuje ljudi s podobnimi interesi in gradi katoliško skupnost. "Sodelujemo tudi z duhovniki, ki nas podpirajo, zagotavljajo prostor za srečanja, vodijo duhovne obnove in romanja. Vsem je ideja všeč," je sklenila.

