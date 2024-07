V hrvaški prestolnici bo danes nastopila ameriška zvezdnica jamajškega rodu Grace Jones. Gre za prvi nastop pevke, igralke in nekdanje manekenke v Zagrebu in njen drugi na Hrvaškem. Na koncertu na prostem bo predstavila največje uspešnice iz svoje štiri desetletja dolge glasbene kariere in skladbe z zadnjega albuma Hurricane.

Grace Jones velja za eno od najvplivnejših žensk v popularni glasbi. Kariero je začela v 70. letih prejšnjega stoletja kot manekenka ter muza številnim fotografom in modnim oblikovalcem, ki jih je navduševala s svojim androgenim videzom.

Na globalni glasbeni sceni je zaslovela v začetku 80. letih prejšnjega stoletja s kombinacijo funka, disca in reggeaja. Znana je po albumih, kot sta Warm Leatherette in Nightclubbing, ter singlih Private Life, Pull Up to the Bumper, I've Seen That Face Before in Slave to the Rhythm, s katerimi je osvajala glasbene lestvice.

Številni glasbeniki in umetniki jo navajajo kot vzornico

Glasbeno kariero je v 80. letih prejšnjega stoletja pospremila še z igralsko ter med drugim nastopila v filmskih klasikah Konan barbar, Vamp in Od tarče do smrti.

Glasbena televizija VH1 jo je uvrstila na seznam 100 najpomembnejših žensk v rock'n'rollu, Billboard pa med 40 največjih imen klubske kulture.

Številni glasbeniki in umetniki jo danes navajajo kot vzornico. Britanska režiserka Sophie Fiennes, sicer sestra igralcev Ralpha in Josepha Fiennesa, je o njej posnela tudi dokumentarni film Grace Jones: Bloodlight in Bami, sama pa je napisala ironično poimenovano knjigo spominov I'll Never Write My Memoirs (Nikoli ne bom napisala svojih spominov).

Na glasbeno sceno se je vrnila leta 2008 z albumom Hurricane. Od tedaj ni prenehala nastopati, po poročanju svetovnih medijev pa ostaja enako izvirna kot na začetku svoje kariere.

Koncert v Zagrebu bo potekal na stadionu Šalata. Prvič je na Hrvaškem sicer nastopila leta 2017 na odprtju festivala Dimensions v puljski Areni.

