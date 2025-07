Nicole Scherzinger je na Instagramu objavila posnetek, na katerem ponosno razkazuje svojo izklesano postavo.

Pevka je 47. rojstni dan praznovala v kopalkah in navdušila sledilce s svojim mladostnim videzom. "Ljudje rojeni leta 2000 so stari 25 let, tako kot jaz," je sporočila Scherzinger. Sledilci so ji pritrdili in ji zaželeli vse najboljše.

Scherzinger sicer na družbenih omrežjih pogosto deli fotografije s počitnic, sledilci pa se ob tem sprašujejo, kako ji uspe ohranjati takšno postavo. Pevka telesno formo vzdržuje s plesom in jogo.

Nicole Scherzinger je bila sedem let v zvezi z dirkačem F1 Lewisom Hamiltonom, leta 2023 pa se je zaročila s Thomom Evansom.