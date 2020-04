Svetilnik (The Lighthouse)

The Lighthouse © 2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.

Hipnotična in halucinantna psihološka srhljivka o dveh svetilničarjih (Robert Pattinson in Willem Dafoe), ki poskušata ohraniti razum na odročnem severnoatlantskem otoku. Film je prejel nagrado FIPRESCI v Cannesu in bil nominiran za oskarja za najboljšo fotografijo.