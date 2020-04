Barva apokalipse (Color Out of Space)

Padec nenavadnega meteorita na odročno kmetijo ima usodne posledice za tamkaj živečo družino in ves svet. Priredbo ene od najslavnejših kratkih zgodb H. P. Lovecrafta je režiral sloviti Richard Stanley, glavno vlogo v tej edinstveni ZF-grozljivki pa je odigral oskarjevec Nicolas Cage.

ZDA │ 2019 │ 105 min. │ Znanstvenofantastična grozljivka R: Richard Stanley│ I: Nicolas Cage, Joely Richardson, Madeleine Arthur, Elliot Knight IMDb: 6,2/10 │ Rotten Tomatoes: 86 % │ Uporabniki Googla: 78 %

Družina Gardner se preseli na odročno kmetijo, da bi ubežala vrvežu 21. stoletja, njihovo življenje pa kmalu zmoti padec meteorita pred njihovo hišo. Zdi se, da je poniknil v zemljo in okužil vse naokoli.

Pojavljati se začnejo deformirane živali in mutirano rastlinje. Gardnerjevi poskušajo ubežati kužnemu oblaku, pri bitki s skrivnostno entiteto pa jim pomagata prijatelj hidrolog in ekscentrični sosed.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

"Vse je neobvladljivo. Prav zaradi tega je Barva apokalipse tako zabavna vožnja." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

"Veliko je potrebno, da je film bolj nor od Cagea v tovrstni formi. Barvi apokalipse to uspe v velikem slogu." Philip De Semlyen, Time Out

Napovednik filma Barva apokalipse: Zanimivosti: To je prvi celovečerec Richarda Stanleyja po tem, ko so ga odpustili s snemanja filma Otok Dr. Moreaua (1996).



Kulten režiser in scenarist filmov Hardware (1990) in Dust Devil (1992) je bil sicer leta 2015 predsednik mednarodne žirije 11. Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina v Ljutomeru.

po tem, ko so ga odpustili s snemanja filma Otok Dr. Moreaua (1996). Kulten režiser in scenarist filmov Hardware (1990) in Dust Devil (1992) je bil sicer leta 2015 predsednik mednarodne žirije 11. Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina v Ljutomeru. To je po komični grozljivki Mom and Dad (2017) in na Liffu prikazani kultni grozljivki Mandy (2018) že tretji film, ki ga je oskarjevec Nicolas Cage posnel v sodelovanju s produkcijsko hišo XYZ Films.

posnel v sodelovanju s produkcijsko hišo XYZ Films. Barva, ki so jo uporabili v filmu in predstavlja nezemeljsko barvo, je magenta.



Ta se od drugih barv razlikuje v tem, da je sestavljena iz več valovnih dolžin vidnega dela svetlobnega spektra, ne samo iz ene.

Ta se od drugih barv razlikuje v tem, da je sestavljena iz več valovnih dolžin vidnega dela svetlobnega spektra, ne samo iz ene. Po besedah Richarda Stanleyja naj bi bil to prvi celovečerec v trilogiji filmov, ki jih namerava prirediti po delih H. P. Lovecrafta , temu pa naj bi sledila celovečerna upodobitev avtorjeve kratke zgodbe The Dunwich Horror.

, temu pa naj bi sledila celovečerna upodobitev avtorjeve kratke zgodbe The Dunwich Horror.

Richard Stanley je napisal scenarij za neproduciran biografski film o življenju pisatelja H. P. Lovecrafta, naslovljen Providence (Božja previdnost).

Videoteka DKino na televiziji Telekoma Slovenije: programsko mesto 5. Film je na voljo tudi v spletni videoteki DKino na www.tvin.si.

V videoteki DKino si oglejte tudi: