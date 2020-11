Veterinarska družina, ki skrbi tako za živali kot za ljudi

Vsa bitja, velika in majhna

Premierno od nedelje, 1. novembra, ob 18.45. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 7 x 60 min. │ Foto: All3Media

Ta povsem sveža serija je priredba izvirne serije, ki temelji na življenjski zgodbi veterinarja Jamesa Herriota in so jo predvajali med letoma 1978 in 1990. Če bo serija pritegnila vašo pozornost, si na programu Viasat Nature oglejte tudi dokumentarno serijo Veterinar iz Yorkshira in odkrijte, kako Herriotova zapuščina živi še danes.

James Herriot, svež diplomant veterinarske univerze iz Glasgowa, sledi svojim sanjam kot veterinar v Yorkshire Dalesu. Toda James kmalu odkrije, da je pri oskrbi živali prav toliko pomembna tudi oskrba njihovih lastnikov in da kmetovalcev v Dalesu ni lahko zadovoljiti.

V kliniki Skeldale James spozna svojo novo disfunkcionalno družino. To sestavljajo kaotični in nepredvidljivi šef Siegfried Farnon, njegov samovoljni brat Tristan in prekanjena gospa Hall, ki krmari to njihovo ladjo.

Ko lokalna lepotica Helen Alderson pritegne Jamesovo pozornost, ta najde še en tehten razlog, da ostane v Dalesu ...

Hiša strahov v Enfieldu

Nadaljevanje vsak večer od nedelje, 1. novembra, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min. │ Foto: Entertainment One

Ustvarjalna ekipa serije je bila leta 2016 nominirana za bafti za najboljšo miniserijo in najboljšo igralko v stranski vlogi (Eleanor Worthington-Cox), v njej pa lahko občudujemo še nekatere druge priljubljene britanske igralce, kot je Timothy Spall, znan po vlogah v franšizi Harry Potter ter filmih Kraljev govor in Gospod Turner.

To dramsko serijo v treh delih so posneli po knjigi Guyja Lyona z naslovom V tej hiši straši, zgodba pa temelji na bizarnih in grozljivih resničnih dogodkih, ki so se zvrstili v povsem običajni hiši leta 1977.

Nezemeljska sila se poskuša polastiti življenja 11-letne deklice in preiskovalec Maurice Grosse jo želi obraniti za vsako ceno v upanju, da bi mu to pomagalo sprejeti prezgodnjo smrt lastne hčerke.

Ko mrtvi spregovorijo

Nadaljevanje od petka, 6. novembra, ob 21. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 6 x 60 min. │ Foto: ZDF

Glavni člani igralske zasedbe – Michael Smiley, Kerr Logan in Eileen O'Higgins – so zasloveli tako na majhnem kot velikem zaslonu. Med drugim so igrali v serijah Igra prestolov, Črno ogledalo in Luther ter v filmih, kot so Marija Škotska, Brooklyn, Druga sestra Boleyn in 'Pr' konc sveta.

Dublin leta 1880 – kamere postajajo cenejše in v državi cvetijo številni fotografski studii. Toda spominsko portretiranje – portretno fotografiranje nedavno preminulih – postopoma izginja.

Brock Blennerhasset, priznani strokovnjak posmrtne fotografije, poskuša rešiti svoj posel ob pomoči odtujene nečakinje Nancy Vickers in pretirano zagnanega pomočnika Conalla Molloya. Po težavnem začetku se njihovo delovno razmerje začne razvijati, toda zdi se, da se je v posel fotografiranja mrtvih vključil še nek bolj zlovešč akter.

Preiskava detektiva Fredericka Regana iz Dublinskega gradu kaže na to, da je morilec morda razvil okus po drugi obliki spominske fotografije – slikah ljudi v njihovih smrtnih mukah. Ko se trupla začnejo stopnjevati, morajo Blennerhasset, Molloy in Nancy ustaviti morilca, ta je odločen uničiti ne le njihov posel, temveč tudi njihova življenja.