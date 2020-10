Veliko več kot samo ženi, materi in ljubici

Videoteka Pickbox NOW

V videoteko Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije je prispela napeta britanska detektivska serija Scott in Bailey. To je ustvarila nagrajena scenaristka Sally Wainwright, v glavnih vlogah značajsko nasprotnih manchestrskih detektivk pa sta se izkazali Suranne Jones in Lesley Sharp.

Tridesetletna detektivka Rachel Bailey je prepirljiva, glasna in neporočena, medtem ko je jena partnerka, detektivka Janet Scott, njeno popolno nasprotje, saj je mirna in premišljena mati in žena.

Obe sta zaposleni na oddelku za hude zločine v Manchestru in navkljub številnim razlikam razvijeta tesno prijateljstvo, ki pa se v nizu zahtevnih preiskav pogosto znajde na preizkušnji.

Po zamisli glavnih igralk

Ideje za britansko serijo Scott in Bailey (Scott & Bailey) sta se domislili glavni igralki, Suranne Jones (Reši me) in Lesley Sharp (Do nagega), medtem ko sta čas preživljali prosti čas ob vinu v pubu.

Sklenili sta, da morajo ženske imeti več različnih vlog, ne le biti žene, mame ali ljubice, zato sta se domislili zgodbe o dveh britanskih detektivkah.

Resničnost je veliko zanimivejša

Scenarij za serijo je napisala Sally Wainwright, pri čemer ji je strokovno oporo nudila nekdanja detektivka manchestrske policije Diane Taylor.

Detektivska serija Scott in Bailey se lahko pohvali z dobrimi ocenami, odlično gledanostjo in dvema nominacijama za Bafto, idejo za zgodbo pa sta prispevali glavni igralki – Suranne Jones in Lesley Sharp.

Ta je dejala, da so policijske serije običajno polne tehničnih napak, napačno pa prikazujejo tudi vedenje policistov. "Če bi policisti jokali in se opijali ob vsakem truplu, bi v tej službi zdržali dva tedna."

Taylorjeva meni, da je resničnost veliko bolj zanimiva. "Domislim se lahko na tisoče primerov, za katere bi večina rekla, da se nikoli niso zgodili. Ljudje potrebujejo dramo, saj resnici ne bi verjeli.”

Dobra gledanost in pozitivne kritike

Serija Scott in Bailey se lahko pohvali z visoko oceno na iMDb-ju (8,0) in toplim odzivom občinstva, vsako epizodo si je namreč v povprečju ogledalo skoraj deset milijonov gledalcev.

Serija je navdušila tudi kritike. Ti so pohvalili dih jemajoče igralske nastope, serijo pa so opisali kot "izjemno dramo". O njeni kakovosti pričata tudi nominaciji za Bafto za najboljšo dramsko serijo leta 2012 in 2013.

V videoteki Pickbox NOW na televiziji Telekoma Slovenije si lahko ogledate vse štiri sezone serije Scott in Bailey.

Napovednik serije Scott in Baley: