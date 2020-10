Bolj stari, bolj nori

Upokojitev v stilu (Going In Style, 2017)

Oskarjevci Morgan Freeman, Alan Arkin in Michael Caine so v kriminalni komediji Zacha Braffa upodobili tri ostarele prijatelje, ki se odločijo oropati banko, ker jim je ta odtujila njihove prihranke. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Upokojeni, oboroženi, nevarni (RED, 2010)

Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich in Helen Mirren v vlogah nekdanjih tajnih agentov Cie dokažejo, da upokojenci še zdaleč niso za v staro šaro, hkrati pa odkrijejo eno od največjih zarot v zgodovini ameriške vlade. • V petek, 9. 10., ob 17.10 na CineStar TV 1.

Ostarela leva (Secondhand Lions, 2003)

Zgodba o odraščanju sramežljivega dečka (zvezdnik Šestega čuta Haley Joel Osment), ki ga neodgovorna mati med poletnimi počitnicami pošlje na farmo njegovih bogatih in ekscentričnih stricev v podobi Michaela Caina in Roberta Duvalla. • V četrtek, 1. 10., ob 16.50 na TV 1000.*

Dedek uide z vajeti (Dirty Grandpa, 2016)

Robert De Niro in Zac Efron v odbiti komediji o dedku, ki svojega vnuka prepriča, da ga odpelje na Florido, kjer se namerava udeležiti divjih študentskih zabav. • V videoteki DKino.

Legende v Vegasu (Last Vegas, 2013)

Štirje priletni prijatelji (Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman, Kevin Kline) se po dolgih letih dolgočasnega upokojenskega življenja podajo na noro pustolovščino v Las Vegasu, da bi proslavili prihajajočo poroko enega med njimi. • V četrtek, 8. 10., ob 23.05 na CineStar TV Premiere 2.

Stara, spelji se (Duplex, 2003)

Komedija Dannyja DeVita z Benom Stillerjem in Drew Barrymore v vlogi mladega in živahnega para, ki je pripravljen narediti vse, da bi se znebil stare in nergaške sosede. • V četrtek, 1. 10., ob 14.05 na AMC.*

Naključne bogatašinje (Wild Oats, 2016)

Shirley MacLaine, Jessica Lange in Demi Moore v komediji o upokojenki, katere življenje se korenito spremeni, ko po moževi smrti pomotoma prejme pet milijonov dolarjev življenjskega zavarovanja. • V videoteki DKino.

Morilci stare gospe (The Ladykillers, 2004)

Joel in Ethan Coen predstavljata predelavo istoimenskega britanskega filma iz leta 1955 o jezičnemu profesorja in vodji tolpe (Tom Hanks), ki najame sobo v hiši gospe, da bi oropal sosednjo igralnico. • V nedeljo, 27. 9., ob 2.50 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Sprehod po gozdu (A Walk in the Woods, 2015)

Robert Redford in Nick Nolte v komični pustolovščini o upokojenem potopiscu, ki se skupaj s svojim starim prijateljem odpravi na pohod po znameniti Apalaški poti. • V videoteki DKino.

Danny Collins (2015)

Komična drama o ostarelem rokerju (Al Pacino), ki se odloči, da bo spremenil svoje življenje, potem ko v roke dobi pismo, ki ga je nanj pred štirimi desetletji naslovil John Lennon. Igralsko zasedbo filma dopolnjujejo Annette Bening, Jennifer Garner, Christopher Plummer in Katarina Čas. • V ponedeljek, 5. 10., ob 21. uri na HRT.**

Smrt ji lepo pristoji (Death Becomes Her, 1992)

Meryl Streep, Bruce Willis in Goldie Hawn so glavni junaki črne komedije, v kateri hočejo glavni junaki na vse mogoče načine kljubovati procesom staranja in ostati večno mladi. Uspešnica Roberta Zemeckisa je prejela oskarja za najboljše posebne učinke. • V nedeljo, 27. 9., ob 18.05 na FOX Movies* in v soboto, 3. 10., ob 20. uri na Planet PLUS.*

Mladost (Youth, 2015)

Vizualno osupljiva poetična meditacija oskarjevca Paola Sorrentina o minevanju, staranju in smrti je prejela evropske filmske nagrade za najboljši film, režijo in glavnega igralca (Michael Caine). V filmu igrajo še Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano in Jane Fonda. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Upokojeni, oboroženi, nevarni:

