Filmi v jeseni

Čudoviti lisjak (Fantastic Mr. Fox 2009)

Animirana mojstrovina, ki jo je Was Anderson priredil po literarni klasiki Roalda Dahla, je režiserjevo ultimativno ljubezensko pismo temu letnemu času, ob ogledu filma pa vas ne bodo očarale samo tople jesenske barve temveč tudi barviti živalski liki z zvezdniškimi glasovi. • V torek, 22. 9., ob 17.25 na TV 1000.*

Noe (Noah, 2014)

Samotarski Noe (Russell Crowe) doživi vizijo konca sveta, zato se odloči s svojo družino zgraditi velikansko plovilo, kamor se bodo med uničenjem sveta lahko zatekli skupaj z živalmi. Spektakularno filmsko priredbo biblične zgodbe o apokaliptičnem vesoljnem potopu Darrena Aronofskyja zaznamuje zaščitni znak jeseni – obilen dež.. • V nedeljo, 27. 9., ob 20. uri na Kanal A.*

Hišni red (The Cider House Rules, 1999)

Jesensko obarvana drama, ki jo je Lasse Hallstrom posnel po istoimenskemu romanu Johna Irvinga, o osirotelem mladeniču (Tobey Maguire) in njegovemu doktorju ter mentorju, za stransko vlogo katerega je Michael Caine prejel svojega drugega oskarja za najboljšega igralca. • V torek, 29. 9., ob 16.25 na TV 1000* in v četrtek, 1. 10., ob 11.15 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Divja Rose (Wild Rose, 2018)

Izjemno hvaljena glasbena drama o težavni mladenki iz škotskega Glasgowa – to je sijajno upodobila za bafto nominirana Jessie Buckley –, ki sanja o tem, da bi postala uspešna pevka country glasbe. Film si zasluži mesto v tem izboru že zaradi vpadljive rdeče pričeske naslovne junakinje oziroma glavne igralke. • V videoteki DKino.

Sprehod po gozdu (A Walk in the Woods, 2015)

Robert Redford in Nick Nolte vas bosta zabavala v komični pustolovščini o upokojenem potopiscu, ki se skupaj s svojim starim prijateljem odpravi na pohod po znameniti Apalaški poti. • V soboto, 26. 9., ob 20. uri na Kanal A.* │ Tudi v videoteki DKino.

Harry Potter in jetnik iz Azkabana (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, 2004)

Če bi se v tem letnem času morali odločiti za ogled samo enega film o Harryju Potterju, bi vam brez dvoma priporočili ogled Harryja Potterja in jetnika iz Azkabana. Nenazadnje tudi zato, ker film odlikuje odlična jesenska scenografija, v njem pa lahko zasledimo tudi različne navezave na noč čarovnic. • V petek, 25. 9., ob 12.40 na HBO 2.* │ Na HBO OD/GO in v videoteki DKino je na voljo celotna serija filmov o Harryju Potterju.

Purana na begu (Free Birds, 2013)

Animirana komična pustolovščina pripoveduje o dveh puranih, ki se vrneta v preteklost in poskušata svojo vrsto umakniti s tradicionalnega jedilnika ameriškega praznika – zahvalnega dneva. • V soboto, 19. 9., ob 7.15 na Kanal A.* │ Tudi v videoteki DKino.

Dobri Will Hunting (Good Will Hunting, 1997)

Jesen prinaša tudi začetek novega študijskega leta, tega pa lepo zajame film Dobri Will Hunting – ganljiva drama, kise je gledalcem vtsnila v srce po zaslugi ganljivih dialogov in navdihujočega, z oskarjem nagrajenega scenarija Matta Damona in Bena Afflecka. • Na HBO OD/GO.

Zverinice iz gozda Hokipoki (Dyrene i Hakkebakkeskogen, 2016)

Lutkovni muzikal oziroma basen, ki nas s pomočjo stop-motion animacije nostalgično spomni na Zverinice iz Rezije. • V videoteki DKino.

Nenavadna usoda Amélie Poulain (Amélie, 2001)

Amélie (Audrey Taotou) živi v svojem svetu in dela kot natakarica v majhni pariški kavarni. Ko nekega dne z majhno pozornostjo osreči neznanca, se odloči poiskati še več ljudi, ki bi jim bilo treba polepšati življenje. Toda kdo ga bo polepšal njej? Za pet oskarjev nominirana mojstrovina Jeana-Pierra Jeuneta vas bo med drugim navdušila z nasičenimi barvami, ki vam bodopripčarale popolno jesensko popoldne. • V petek, 2. 10., ob 15.50 na CineStar TV Premiere 1.

