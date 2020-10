Filmi, ki vam bodo pognali strah v kosti

Stvor (The Thing, 1982)

Grozljiv stvor, ki lahko prevzame katerokoli človeško obliko, se po sto tisoč letih zamrznjenega spanja v antarktičnem ledu zbudi iz globočin in ustrahuje ameriško skupino raziskovalcev pod vodstvom Kurta Russella. ZF-grozljivka Johna Carpenterja sprva ni naletela na topel odziv kritikov in gledalcev, pozneje pa je pridobila kulten status. • V petek, 30. 10., ob 23.10 na TV SLO 1* in v sredo, 28. 10., ob 23.25 na FOX Movies.*

Tisto (It, 2017)

Izjemno uspešna priredba istoimenskega romana Stephena Kinga o morilskem klovnu, ki ustrahuje skupino otrok, je postala najdonosnejša grozljivka vseh časov. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Tisto: Drugo poglavje (It: Chapter Two, 2019)

Nadaljevanje filma Tisto se dogaja 27 let po dogodkih iz prvega dela in spremlja odrasle člane Kluba zgub, ki so se prisiljeni vrniti na kraj izvirnih zločinov in dokončno spopasti z morilskim klovnom Pennywisom. • V soboto, 31. 10., ob 22.35 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Sweeney Todd: Hudičev brivec (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, 2007)

Johnny Depp in Tim Burton nam predstavita zgodbo o brivcu, ki po 15 letih krivičnega zapora priseže, da se bo kruto maščeval. Prejemnik zlatega globusa za najboljšo komedijo ali muzikal. • V videoteki DKino.

Sedem (Seven, 1995)

Detektiva (Morgan Freeman in Brad Pitt) morata izslediti serijskega morilca, ki svoje žrtve izbira po ključu sedmih smrtnih grehov – požrešnost, pohlep, lenoba, nečistoča, napuh, zavist, jeza. Kultno psihološko srhljivko z nepozabnim in šokantnim koncem je režiral David Fincher. • V četrtek, 29. 10., ob 20. uri na Kino.*

Zora živih mrtvecev (Dawn of the Dead, 2004)

Celovečerni režijski prvenec režiserja spektaklov 300, Varuhi in Jekleni mož Zacka Snyderja in predelava istoimenske klasike nedavno umrlega Georgea A. Romera iz leta 1978 spremlja skupino preživelih na Zemlji, ki so jo opustošili ljudožerski zombiji. • V četrtek, 5. 11., ob 2.20 na FOX Movies.*

V strahu (In Fear, 2013)

Par se odpravi na glasbeni festival in postane tarča neznanega zasledovalca. Napeta srhljivka, ki se dogaja v resničnem času in moč črpa iz klavstrofobičnega vizualnega sloga, je prava študija strahu – pred temo, neznanim in samim sabo. • V ponedeljek, 2. 11., ob 21. uri na Planet 2.*

Mačje pokopališče (Pet Sematary, 2019)

Najnovejša upodobitev slovitega grozljivega romana Stephena Kinga o družini, ki se preseli na podeželje in v gozdu v bližini njihovega novega doma odkrije skrivnostno pokopališče, kjer se dogajajo nepričakovane in strašljive stvari. • V četrtek, 29. 10., ob 2.35 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Nevidni človek (The Invisible Man, 2019)

Zvezdnica serije Deklina zgodba Elisabeth Moss v hvaljeni in na istoimenskem romanu H. G. Wellsa temelječi grozljivki produkcijske hiše Blumhouse o trpinčeni ženski, ki se ne more rešiti nasilnega partnerja niti po tem, ko moški naredi samomor. • V videoteki DKino.

Krik (Scream, 1996)

Kultni slasher režiserja Wesa Cravena in scenarista Kevina Williamsona spremlja skupino srednješolskih prijateljev na čelu s Sidney Prescott (Neve Campbell), ki postanejo tarča izmuzljivega zamaskiranega morilca, preživijo pa lahko samo z ustreznim znanjem o grozljivkah. • V petek, 30. 10., ob 23. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zbornica (The Faculty, 1998)

Razpadla šola Herrington High je prizorišče zgodbe o zbornici, ki jo zavzamejo vesoljska bitja. Vendar je med dijaki skupina navdihnjenih lovcev na pošasti, ki bo poskrbela za nedobrodošle prišleke. • V torek, 3. 11., ob 2.25 na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Ne dihaj! (Don't Breathe, 2016)

Trojica lahkomiselnih tatičev naredi smrtonosno napako, ko vlomi v hišo premožnega in slepega samotarja (Stephen Lang). Grozljivka, ki so jo nekateri kritiki opisovali kot "Hitchcock na drogah", je samo v ameriških kinematografih zaslužila skoraj desetkrat več od svojega 10-milijonskega proračuna. • V videoteki DKino.

Koča (The Lodge, 2019)

Vizualno izpiljena, tesnobna in v klavstrofobično osamo snežnih prostranstev umeščena študija človeške krhkosti in družinske travme. Film je angleško govoreči prvenec avtorjev, zmagovalcev 25. Liffa – avstrijske grozljivke Lahko noč, mamica. • V ponedeljek, 2. 11., ob 1. uri na Cinemax 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Kraljica prekletih (Queen of the Damned, 2002)

Zloglasni vampir Lestat se odloči, da bo postal rock zvezdnik. Pri tem prelomi vampirsko zaobljubo in celemu svetu oznani, da je vampir, s tem pa si nakoplje srd vampirske kraljice Akashe (to je upodobila pokojna glasbenica Aaliyah).• V ponedeljek, 26. 10., ob 23.35 na TV 1000.*

Petek trinajstega (Friday the 13th, 2009)

Sodobna priredba istoimenske grozljivke iz leta 1980 spremlja mladeniča, ki se po sledeh pogrešane sestre odpravi v srhljive gozdove Kristalnega jezera. Tam naleti na skupino zabave željnih vrstnikov, pa tudi na morilca, oboroženega s kot britev ostro mačeto, ki sliši na ime Jason Voorhees. • V torek, 27. 10., ob 1. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Brightburn (2019)

Kaj bi se zgodilo, če nezemeljski otrok s posebnimi močmi ne bi postal rešitelj človeštva, temveč glasnik nepojmljivega zla? Grozljivo predelavo zgodbe o izvoru Supermana je produciral režiser Varuhov galaksije. • V nedeljo, 1. 11., ob 3.05 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Chuckyjev kult (Cult of Chucky, 2017)

V sedmem in enem od najbolj hvaljenih delov franšize Otroška igra se smrtonosna lutka Chucky (tej je glas znova posodil Brad Dourif) vrne, da bi ustrahovala svojo naslednjo žrtev Nico, ob pomoči svoje žene pa namerava poravnati tudi račune z nekaterimi starimi sovražniki. • V sredo, 4. 11., ob 22. uri na SciFi.*

Rust Creek (2018)

Študentka prečka mrzlo hribovje in gozdove Kentuckyja, na svoji poti pa se mora spopasti z surovo naravo in tolpo neusmiljenih izobčencev, ki se spravijo nanjo • V ponedeljek, 26. 10., ob 2.30 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Krvavo obzorje (Event Horizon, 1997)

Skupina astronavtov preiskuje izgubljeno in opustošeno vesoljsko ladjo, ki je sedem let tavala po vesolju in na kateri se uresničujejo najgrozljivejše nočne more. • V soboto, 31. 10., ob 21.35 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Zlobni mrtveci (The Evil Dead, 1981)

Poletje leta 1979. Skupina prijateljev iz Detroita se odpravi v osamljeno gozdno kočo, da bi tam posneli amaterski film o petih študentih, ki jih obsedejo demoni iz starodavne Knjige mrtvih. Kultna grozljivka je presegla vsa pričakovanja in postala odskočna deska za karieri režiserja Raimija (trilogija Spider-Man) in igralca Brucea Campbella. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Zlobni mrtveci:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA TV SLO 1 1 │ 11 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA TV 1000 218 DA Kino 219│ 220 (HD) DA SciFi 253 DA