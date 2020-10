Vroče oktobrske premiere na HBO

Oktobra bodo na programe in storitve HBO prispele tri nove serije in druga sezona že uveljavljene serije, ob treh odmevnih filmskih premierah pa bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji in ljubiteljice filmov vseh starosti in okusov.

SERIJE MESECA

Težko pričakovana serija v produkciji HBO spremlja uspešno terapevtko (Nicole Kidman), njenega moža (Hugh Grant) in njunega mladega sina. Tekom noči se v njihovih, navidezno popolnih, življenjih pojavi razdor, za katerega poskrbita nasilna smrt in niz strašljivih odkritij. • Premiera serije: v ponedeljek, 26. 10., ob 20. uri na HBO.* │ Prva epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

V kitajski četrti San Francisca se po končani ameriški državljanski vojni odvije zgodba mladega mojstra borilnih veščin Aha Sahma (Andrew Koji). Ta je nedavno prispel iz rodne Kitajske, v ZDA pa se znajde v precepu krvavih spopadov tamkajšnjih tolp. Serija je osnovana na avtorskih zapisih legende borilnih veščin Brucea Leeja. • Premiera druge sezone serije: v soboto, 3. 10., na HBO OD/GO.

Zgodba serije se odvija v Švedskem mestecu Björnstad in prikazuje upanje in ponos, ki združujeta ljudi v majhnem kraju, temačne skrivnosti, ki jih razdvajajo, pogum posameznika, ki se upa zoperstaviti lastnemu kolektivu in posledice tega, kako starši vzgajajo svoje otroke.• Premiera serije: v nedeljo, 18. 10., na HBO 3.* │ Prva epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Nova ZF-serija slovitega Ridleyja Scotta se dogaja na prvobitnem tujem planetu v prvih fazah kolonizacije, zgodba pa spremlja robota Očeta in Mater, ki morata vzgajati človeške otroke v nastajajoči koloniji ljudi. Tej namreč grozi, da jo bodo naposled razklale verske razlike. • Premiera serije: v petek, 23. 10., ob 21. uri na HBO.*│ Na HBO OD/GO je že na voljo celotna prva sezona serije.

FILMSKE USPEŠNICE MESECA

Harrison Ford v najnovejši in za vso družino primerni celovečerni upodobitvi istoimenskega pustolovskega romana Jacka Londona o velikem medsebojnem prijateljstvu med psom in človekom. • Premiera: v nedeljo, 4. 10., ob 20. uri na HBO.* │ Film je že na voljo tudi na HBO OD/GO.

Igralka in režiserka Greta Gerwig se po filmu Lady Bird vrača z izjemno hvaljeno priredbo priljubljene zgodbe o štirih sestrah, odločenih živeti po lastnih pravilih. Oskar za najboljšo kostumografijo in šest drugih nominacij za to nagrado, tudi za najboljši film leta in najboljšo glavno igralko (Saoirse Ronan). • Premiera: v nedeljo, 11. 10., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Nadaljevanje najdonosnejše grozljivke vseh časov se dogaja 27 let po dogodkih iz prvega dela in spremlja odrasle člane Kluba zgub, ki so se prisiljeni vrniti na kraj izvirnih zločinov in dokončno spopasti z morilskim klovnom Pennywisom. • Premiera: v nedeljo, 25. 10., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Napovednik serije Tretji dan:

