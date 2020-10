Hokej kot katalizator nasilnega dejanja

Prvi dve epizodi serije Beartown si že lahko ogledate na HBO GO in HBO On Demand. | © 2020 HBO Nordic AB. All rights reserved.

Švedska serija Beartown prikazuje upanje in ponos, ki združujeta ljudi v majhnem kraju, temačne skrivnosti, ki jih razdvajajo, pogum posameznika, ki se upa zoperstaviti lastnemu kolektivu, in posledice starševske vzgoje.

Nova švedska serija Beartown temelji na knjižni uspešnici Fredrika Backmana, zgodba pa se dogaja v mestecu Björnstad, ki počasi izgublja bitko z razraščajočim se drevjem okrog njega.

Lokalni junak in nekdanji hokejski zvezdnik Peter se vrne v domače mestece, da bi sestavil mladinsko ekipo in poskrbel za prihodnost tega kraja. Na njegovih ramenih je upanje vseh in to je težko breme za fante iz Björnstada.

Ko je njihov mladi športni zvezdnik obtožen grozljivega dejanja, po katerem bo mlado dekle za vselej zaznamovano, to pretrese vso skupnost in nihče ne ostane ravnodušen.

Med izvršnimi producenti serije je tudi avtor knjižne predloge

Glavne vloge v tej petdelni dramski seriji so odigrali Ulf Stenberg, Aliette Opheim, Tobias Zilliacus, Miriam Ingrid in Oliver Dufaker.

Serijo je režiral nagrajeni režiser Peter Grönlund, scenarij so napisali Anders Weidemann, Antonia Pyk in Linn Gottfridsson, eden od njenih izvršnih producentov pa je Fredrik Backman (Mož z imenom Ove) – priznani švedski pisatelj in avtor romana, na katerem serija temelji.

Premiera serije Beartown: v nedeljo, 18. oktobra, ob 21. uri na HBO 3.* Na HBO GO in HBO On Demand si že lahko ogledate prvi dve epizodi serije Beartown.

Napovednik serije Beartown:

