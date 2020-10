Filmi "za pojest"

Na svetovni dan hrane – tega obeležujemo 16. oktobra – smo v TV-priporočilih poiskali filme, ki se na takšen ali drugačen način dotikajo kulinarike in hrane. Pa veliko filmskih užitkov in dober TV-tek!

Šef (Chef, 2014)

Zvezdniško obarvana komedija Jona Favreaua o gastronomskem mojstru, ki z nekdanjo ženo, prijateljem in sinom ustanovi mobilno kuhinjo in v njej znova odkrije strast do kuhanja. V filmu igrajo še Scarlett Johansson, Sofía Vergara, Robert Downey Jr. in John Leguizamo. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Mojster za torte (The Cake General/Tårtgeneralen, 2018)

Film temelji na resnični zgodbi iz leta 1984 in pripoveduje o tem, kako se je Hans Pettersson odločil speči največjo torto vseh časov z namenom, da bi svet končno spoznal njegov domači kraj, ki so ga mediji razglasili za najbolj dolgočasno mesto na Švedskem. • V četrtek, 15. 10., ob 20. uri na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Popotovanje tisočerih okusov (The Hundred-Foot Journey, 2014)

Še ena kulinarična komedija Lassa Hallströma spremlja indijskega gastronomskega genija Hassana, ki se z družino preseli v vasico Saint-Antonin-Noble-Val na jugu Francije. Tam prišleki odprejo indijsko restavracijo, kar ni po godu preračunljivi lastnici prefinjene restavracije madame Mallory (Helen Mirren). Toda Hassan s svojimi okusi navduši celotno vas. • V videoteki DKino.

Čokolada (Chocolat, 2000)

Leta 1959 se skrivnostna tujka Vianne (Juliette Binoche) z mlado hčerjo priseli v mirno in tradicionalno francosko mestece. Tam odpre čokoladnico, ki pretrese strogi občutek morale v nazadnjaški skupnosti. V filmu Lassa Hallströma igrajo še Johnny Depp, Judi Dench in Alfred Molina. • V sredo, 21. 10., ob 20. uri na AMC* in v ponedeljek, 19. 10., ob 6. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Jej, moli, ljubi (Eat Pray Love, 2010)

Liz Gilbert (Julia Roberts) je imela vse, kar si želi sodobna ženska: moža, hišo in uspešno kariero. Po boleči ločitvi in osebni krizi se odloči spremeniti svoje življenje in odpotovati okoli sveta. V treh deželah - Italiji, Indiji in na Baliju - bo spoznavala kulinarične užitke, raziskovala moč molitve in iskala notranji mir. • V videoteki DKino.

Julie in Julia (Julie & Julia, 2009)

Ameriška kuharska legenda Julia Child (Meryl Streep) poskrbi za nov recept življenja nezadovoljne pisarniške uslužbenke Julie Powell (Amy Adams), ki se loti pisanja kulinaričnega bloga. Čeprav sta ženski različnih časov in krajev, ju združuje spoznanje, da je s pravo kombinacijo strasti, neustrašnosti in ščepcem masla mogoče prav vse. • V nedeljo, 18. 10., ob 6. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Okus življenja (An/Sweet Bean, 2015)

Tankočutna drama japonske režiserke Naomi Kawase o prijateljstvu med lastnikom slaščičarne in starko, ki mu pomaga pri delu. Lirična meditacija o nevidni vezi med človekom in naravo ter oda majhnim radostim, ki jih prinaša življenje. • V videoteki DKino.

Ratatouille (2007)

Z oskarjem nagrajena Pixarjeva animirana pustolovščina spremlja podganjega samčka Remyja, ki si želi uresničite svoje sanje in postati slaven kuharski mojster, ker pa podgane ne smejo v kuhinjo, sklene zavezništvo z nerodnim kuharjem Linguinijem in pariško kulinarično srenjo obrne na glavo. • V nedeljo, 11. 10., ob 10.35 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Kuhar na robu (Burnt, 2015)

Bradley Cooper v komični drami o slavnem kuharju z dvema Michelinovima zvezdicama, slabimi razvadami in še slabšim slovesom razvpite kuharske dive, ki ima vse, a zaradi svojega obnašanja vse tudi izgubi. Na srečo dobi priložnost za popravni izpit in osvojitev tretje Michelinove zvezdice. • V videoteki DKino.

Hrana za dušo (Soul Food, 1997)

V hvaljeni in zvezdniško obarvani komični drami spremljamo afroameriško družino, ki jo združujejo materine nedeljske pojedine, ko pa glava družine pade v komo, se drugi člani začnejo odtujevati drug od drugega. • V petek, 23. 10., ob 17.45 na FOX Movies.*

Kuhati zgodovino (Cooking History, 2009)

Zanimiv dokumentarni portret vojaških kuharjev iz vseh kotičkov Evrope, ki so služili v različnih armadah ter doživeli in preživeli vse evropske vojne vihre 20. stoletja. • V videoteki DKino.

Hrana, d.d. (Food, Inc., 2008)

Ljudje se zastrupljamo z gensko spremenjeno hrano, dvomljivim mesom, koruzo, mlečnimi izdelki in številno drugo hrano. Ta odmeven, za oskarja nominiran dokumentarec prikaže pretresljivo resnico o ameriški prehrambni industriji, ki jo nadzirajo korporacije. • V videoteki DKino.

Mi hranimo svet (We Feed the World, 2005)

Dokumentarna prehranska srhljivka analizira in secira proces proizvodnje hrane od kmeta do trgovine in nam pokaže, kako pohlep po dobičku uničuje naravne vire in ekološko ravnotežje. • V videoteki DKino.

Napovednik filma Popotovanje tisočerih okusov:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA Cinemax │ Cinemax 2 208 │ 209 DA AMC 232│ 246 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA