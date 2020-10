Petdeset let nadarjenega gospoda Damona

Osmega oktobra je 50 let dopolnil eden od najbolj priljubljenih in konsistentnih hollywoodskih igralcev zadnjih desetletij oskarjevec Matt Damon. Preverite, v katerih filmih si boste novopečenega abrahamovca lahko ogledali te dni.

INLINE 1 (Hollywoodski zvezdnik z deškim obrazom praznuje abrahama)

Dobri Will Hunting (Good Will Hunting, 1997)

Uporniški mladenič dela kot hišnik na slovitem inštitutu MIT, čeprav ima fotografski spomin in je matematični genij. Ko nanj naleti profesor Lambeau, ga poskuša prepričati, naj neha zapravljati svoj dragoceni dar. Drama Gusa Van Santa je prejela oskarja za izvirni scenarij (Damon in Ben Affleck) in stranskega igralca (Robin Williams). • Na voljo na HBO OD/GO.

Kvartopirci (Rounders, 1998)

Ko v krogu nezakonitih iger izgubi vse svoje prihranke, se Mike (Damon) odpove kartanju in sklene s študijem prava začeti novo življenje z dekletom. A ko se iz zapora vrne njegov prijatelj (Edward Norton), še vedno do vratu zadolžen pri neusmiljenem poklicnem kvartopircu (John Malkovich), ga lojalnost in privlačnost kart pritegneta nazaj v podzemlje pokra. • V torek, 6. 10., ob 6. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Nadarjeni gospod Ripley (The Talented Mr. Ripley, 1999)

Premožni ladijski mogotec najame Toma (Damon), preračunljivega mladeniča, da bi iz Italije pripeljal domov njegovega sina Dickieja (Jude Law). Tom se vtihotapi v razkošno življenje visoke družbe ter nazadnje zaplete v nevarno igro prevar, laži in umorov. Priredbo romana Patricie Highsmith je režiral pokojni oskarjevec Antony Minghella (Angleški pacient). • V četrtek, 8. 10., ob 1.45 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Trilogija Bourne

Italijanski ribiči iz morja potegnejo komajda živega moškega brez spomina in s strelnimi ranami v hrbtu. Ta mora ugotoviti, kdaj se je izuril v borilnih veščinah in zakaj ga zasledujejo najeti morilci. To je osnovni zaplet Bournove identitete (2002) – prvega dela akcijske franšize, ki so jo zasnovali po vohunskih romanih Roberta Ludluma –, izvirno trilogijo pa sestavljata še filma Bournova premoč (2004) in Bournov ultimat (2007). • V videoteki DKino so na voljo prvi trije filmi iz franšize Bourne.

Skrivnost bratov Grimm (The Brothers Grimm, 2005)

Za zlatega beneškega leva nominirana fantazijska pripoved Terryja Gilliama o bratih Grimm (Heath Ledger, Matt Damon). Spoznamo ju kot prevaranta, ki se v začetku 19. stoletja ujameta v svet, ki je na las podoben tistemu iz legend in pripovedk, ki jih zbirata. • V torek, 6. 10., ob 17. uri na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Dvojna igra (The Departed, 2006)

Napeti triler o dveh policistih (Leonardo DiCaprio in Matt Damon), ujetih v prevare in dvojne igre med zakonom in kriminalom, ki je režiserju Martinu Scorseseju končno prinesel zasluženega oskarja. • V videoteki DKino.

INLINE 2 (HBO?

Špicelj (The Informant!, 2009)

Črna komedija Stevena Soderbergha prikazuje resnično zgodbo o Marku Whitacru – vzhajajoči zvezdi v kmetijsko-industrijskem gigantu, ki je postal najpomembnejši žvižgač v zgodovini ameriškega gospodarstva. • V petek, 9. 10., ob 21. uri in v soboto, 10. 10., ob 15. uri na Pink Movies.**

Kužna nevarnost (Contagion, 2011)

Oskarjevec Steven Soderbergh ponudi srhljiv vpogled v morebiten konec človeške civilizacije, ki jo na kolena spravi neznan virus. Damon je v tem trilerju upodobil moškega, ki se spopada s smrtjo žene in njunega posvojenca, zvezdniško igralsko zasedbo filma pa dopolnjujejo Marion Cotillard, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow in Jude Law. • V soboto, 10. 10., ob 0.40 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO in v DKino.

Elizij (Elysium, 2013)

Leta 2154 obstajata dva razreda ljudi: skrajno bogati živijo na orbitalni vesoljski postaji Elizij, vsi drugi pa životarijo na prenaseljeni onesnaženi Zemlji. Umirjajoči tovarniški delavec (Matt Damon) se upre temu sistemu. • V petek, 9. 10., ob 22.40 na AXN.* │ Tudi v videoteki DKino.

Marsovec (The Martian, 2015)

Damon v hvaljeni vesoljski pustolovščini Ridleyja Scotta igra astronavta, ki obtiči na Marsu. Ob pičlih zalogah se mora zanesti na lastno iznajdljivost in razsodnost duha, da preživi in se domisli, kako tiste na Zemlji opozoriti, da je še živ. Sedem nominacij za oskarja, tudi za najboljši film in najboljšega igralca. • V videoteki DKino.

Izzivalca (Ford v Ferrari, 2019)

Matt Damon in Christian Bale v resnični zgodbi o rivalstvu med Fordom in Ferrarijem za zmago na dirki Le Mans leta 1966. Razburljiva biografska drama Jamesa Mangolda (Logan) je prejela oskarja za najboljšo filmsko in zvočno montažo, za kipca pa se je potegovala še v dveh kategorijah, tudi v najprestižnejši. • V nedeljo, 4. 10., ob 15.45 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

INLINE 3 (Bolj stari, bolj nori

Napovednik filma Marsovec:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA AXN 229 DA Pink 2** 238 NE

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.

**Program nima slovenskih podnapisov.

inline 4