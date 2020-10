Filmi za jesensko počitniško varstvo

Pred začetkom krompirjevih počitnic smo na malih zaslonih poiskali kakovostne animirane in igrane filme, ki predstavljajo odlično razvedrilo otrokom in mladini, na svoj račun pa bodo prišli tudi odrasli, ki so mladi po srcu in potrebujejo oddih od vsakodnevnih skrbi.

Naprej (Onward, 2020)

Najnovejša animirana uspešnica studiev Disney in Pixar je umeščena v fantazijski svet, zgodba pa nam predstavi najstniška brata (glasova sta jima posodila Tom Holland in Chris Pratt), ki se podata na nenavadno dogodivščino, da bi odkrila, ali je še mogoče najti malo čarobnosti tam zunaj. • V petek, 23. 10., ob 15. uri na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Snoopy in Charlie Brown: Film o Arašidkih (The Peanuts Movie, 2015)

Charlie Brown, najljubši nesrečnik na svetu, se poda na epski junaški podvig, medtem ko njegovega najboljšega prijatelja, kužka Snoopyja, čaka spopad na nebu z večnim sovražnikom Rdečim baronom. Film temelji na priljubljenih stripovskih likih Charlesa M. Schulza. • V nedeljo, 18. 10., ob 15.39 na Planet PLUS.*

Scoob! (2020)

Prva celovečerna animirana pustolovščina o Scooby-Dooju nam pojasni začetek prijateljstva med Scooby-Doojem in Shaggyjem ter nam pokaže, kako je dvojica spoznala Freda, Velmo in Daphne in kako so skupaj ustvarili sloviti Klub Skrivnosti. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Gajin svet (2018)

Režiser filma Peter Bratuša je svoj celovečerec opisal kot romantično komedijo za mladino, ki bi jo morali videti tudi odrasli. "Gaja je nekakšna kombinacija Pike Nogavičke in Lise Simpson, ki stvari rada vzame v svoje roke, pa naj bodo to težave odraslih ali spletna zloraba, v katero se zaplete njena sestra." • V soboto, 17. 10., ob 9. uri na TV SLO 1.*

Zapoj (Sing, 2016)

Ustvarjalci uspešnic Minioni in Jaz, baraba predstavljajo animirano glasbeno komedijo o pevskih talentih in iskanju zvezde, ki živi v vseh nas. Zgodba o koali, ki organizira največje pevsko tekmovanje vseh časov, je bila nominirana za zlati globus za najboljši animirani film in najboljšo izvirno filmsko pesem. • V soboto, 24. 10., ob 13. uri na POP TV* in v nedeljo, 25. 10., ob 7.50 na Kanalu A.*

Moj mali poni (My Little Pony: The Movie, 2017)

V prvi celovečerni različici priljubljene risane serije se šesterica grivastih junakinj – Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy in Rarity – poda v pisani svet, da bi rešila svoj dom pred novim sovražnikom. • V ponedeljek, 26. 10., ob 7. uri na CineStar TV Premiere 2.

Lego film 2 (The Lego Movie 2: The Second Part, 2019)

V težko pričakovanem nadaljevanju animirane uspešnice iz leta 2014 se morajo priljubljeni LEGO junaki spopasti z novo grožnjo in preprečiti kataklizmo, poimenovano Armageddon. Jim bo uspelo vzpostaviti harmonijo v LEGO vesolju? • Na HBO OD/GO. │ V videoteki DKino si lahko ogledate še Lego film (2014) in Lego Batman film (2017).

Trilogija Artur in Minimojčki (Arthur and the Invisibles)

V zadnjem obdobju ustvarjanja se je kultni francoski režiser Luc Besson posvetil mlajšim gledalcem in po lastnih knjigah posnel animirano-igrano trilogijo o dečku, ki živi sam z babico in najraje posluša zgodbe o podzemnem kraljestvu malih bitij, dokler se tudi sam ne znajde v njem. • Vsi trije filmi so na voljo v videoteki DKino.

Kako izuriti svojega zmaja (How to Train Your Dragon, 2010)

Zgodba animirane uspešnice studia Dreamworks nas popelje v mitični svet Vikingov in zmajev in nam predstavi mladega poglavarjevega sina Vikija. Temu se ponudi priložnost, da se dokaže kot pravi borec, potem pa sreča ranjenega zmaja in se z njim spoprijatelji … • V torek, 20. 10., ob 11.25 na FOX Movies.*

Babe (1995)

Izjemno priljubljena zgodba o prašičku, ki si želi postati odličen pastir, čeprav druge živali in tudi prijazen, a konvencionalen kmet Hoggett (James Cromwell) dvomijo o njem. Babe je bil nominiran za sedem oskarjev, tudi v kategoriji najboljši film leta, prejel pa je kipec za najboljše posebne učinke. • V četrtek, 22. 10., ob 20. uri na Planet PLUS.*

