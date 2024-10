Počitnice prinašajo sonce, na koncu pa veliko presenečenje #animacija

Še en dan moramo zdržati do daljšega obdobja stabilnega in sončnega vremena. Padavine bodo do sobote popoldne povsod ponehale. Med krompirjevimi počitnicami bo veliko sonca, čeprav bodo jutra marsikje meglena. Večja sprememba vremena se obeta na zadnji počitniški dan (nedeljo) oziroma ko naj bi naše kraje dosegla občutna ohladitev.