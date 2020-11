31. Liffe iz domačega naslonjača

Predstavljamo vam izbrane filme 31. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala, ki bodo med festivalom, od 11. do 22. novembra, na voljo naročnikom televizije Telekoma Slovenije. Videoteka DKino ljubiteljicam in ljubiteljem sedme umetnosti tako omogoča vpogled v najboljše in najbolj sveže filme, kar so jih v tem zahtevnem času pripravili ustvarjalci.

Vsi filmi vas čakajo v videoteki DKino na televiziji Telekoma Slovenije (programsko mesto 5), zbrani v začasni kategoriji Liffe 2020. V videoteki DKino si lahko ogledate tudi filme iz preteklih izdaj festivala. Ti so zbrani v začasni kategoriji Liffe, za še več zanimivih filmov pa pobrskajte po katalogu videovsebin videoteke DKino.

PERSPEKTIVE – uraden tekmovalni sklop mladih režiserjev za nagrado vodomec Telekoma Slovenije.

Asistentka (The Assistant)

Zgodba mlade asistentke (Julia Garner), ki je v službi priča vprašljivim aktivnostim svojega vplivnega šefa, pomenljivo spominja na afero spolnih zlorab, povezanih s Harveyjem Weinsteinom, ki je sprožila gibanje #MeToo.

Gagarin (Gagarine)

Portret življenjskega utripa v rasno pisanem predelu na obrobju Pariza. Film, posnet ob resničnem rušenju ogromnega stanovanjskega kompleksa Cité Gagarine, skozi preplet realizma in bujne domišljije izriše sanje mladega fanta, ki želi ubežati vsakdanji resničnosti.

Izgnanstvo (Exil/Exile)

Vročična, z elementi srhljivke začinjena študija moškega, ki se čuti diskriminiranega in se vse bolj zapleta v mreže lastne paranoje. Zmagovalni film letošnjega Sarajevskega filmskega festivala.

Moj jutranji smeh (My Morning Laughter)

Z značilnim balkanskim humorjem začinjena balada o generaciji, odrasli pod radarjem pretirano zaščitniških staršev, ki se le stežka privaja na življenje v resničnem svetu. Zadnja vloga Nebojše Glogovca.

Sadeži pozabe (Mila/Apples)

Alegorična in duhovita filmska pripoved o tem, kako čustva vplivajo na človekov spomin in kakšno vlogo ima pri tem sodobna tehnologija.

PREDPREMIERE – filmski vrhunci, odkupljeni za predvajanje po Sloveniji.

Dragi tovariši! (Dorogi tovariši!/Dear Comrades!)

Film o krvavih dogodkih, ki so v šestdesetih letih pretresli podeželsko mesto v nekdanji Sovjetski zvezi, a so zaradi prikrivanja oblasti dolga desetletja ostali zamolčani. Posebna nagrada žirije na filmskem festivalu v Benetkah.

Izbrisati zgodovino (Effacer l'historique/Delete History)

Režijski duo Benoît Delepine in Gustave Kervern je v zgodbo o treh zgubah v poznih srednjih letih, ki pa premorejo obilo srčnosti, zapakiral ironično-kritičen pogled na najbolj pereče oblike sodobnih e-odvisnosti.

Martin Eden (Martin Eden)

Režiser Pietro Marcello je navdih za film, ki obravnava številne aktualne tematike, kot so individualizem, družbena razslojenost ter vloga in pomen kulture v družbi, našel v istoimenskem romanu Jacka Londona.

Oče (Otac/Father)

Četrti celovečerec Srdana Golubića prikazuje boj preprostega srbskega očeta s togimi mlini socialnega skrbstva, da bi dosegel skrbništvo za svoja otroka. Presunljiv slavospev človeški vztrajnosti in starševski ljubezni.

Poletje 85 (Été 85/Summer of 85)

François Ozon se vrača k svojim filmskim koreninam s tragično romantično zgodbo o brezskrbnem prijateljstvu in neuslišani ljubezni na obali Normandije, ki jo je posnel po romanu Aidana Chambersa.

Švic (Pot/Sweat)

Tri dni v življenju priljubljene fitnes motivatorke iz Varšave, ki ji iskrena objava na Instagramu svet nenadoma obrne na glavo, dekle pa prvič spozna, kdo ali kaj je v življenju zares pomembno.

Terapija (Thalasso)

Šest let po filmu Ugrabitev Michela Houellebecqa se razvpiti francoski pisatelj vrača na filmska platna, v elitnem zdravilišču v francoskem letovišču Cabourg pa mu družbo dela igralec Gérard Depardieu.

Undine (Undine)

Ljubezenska zgodba s pravljično-mističnim pridihom govori o temperamentni zgodovinarki in zadržanem potapljaču, ki poskušata s svojo zemeljsko krhkostjo kljubovati usodi in skrivnostnim vodnim silam.

KRALJI IN KRALJICE – dela prepoznavnih in nagrajevanih mojstrov sodobnega filma.

Koronacija (Coronation)

Prvega decembra 2019 je bil v Wuhanu zaznan prvi primer bolnika s simptomi koronavirusa. V Evropi živeči umetnik Ai Weiwei je dokumentarec o tamkajšnji karanteni režiral na daljavo, posamezne prizore pa so na skrivaj posneli prebivalci sami.

Sol solza (Le sel des larmes/The Salt of Tears)

Ljubezenske izkušnje mladega mizarja se pred gledalcem nizajo v črno-belem kontrastu s stilizirano narativno razdaljo, v kateri zaživita tako na prvi pogled lahkomiselna mladostna čutnost kot zrela pomirjenost s preteklostjo, poosebljena v mizarjevem ostarelem očetu.

Zberi se, babica (Koncentriši se, baba/Focus, Grandma)

Bosanski režiser Pjer Žalica predstavlja črno komedijo o družini, ki razpada ob babičini smrtni postelji, medtem ko Sarajevo ovija grožnja bližajoče se bratomorne vojne.

PANORAMA svetovnega filma – festivalski favoriti s petih celin.

Zlo ne obstaja (Sheytan vojud nadarad/There is No Evil)

Štiri zgodbe na temo smrtne kazni so iranskemu režiserju Mohammadu Rasoulofu prinesle zlatega medveda za najboljši film na letošnjem Berlinalu.

EKSTRAVAGANCA – t. i. polnočni kino, prinaša raznovrstne, drznejše in žgečkljive vsebine.

Mandibule (Mandibules/Mandibles)

Ko preprosta, ne ravno najbolj bistra prijatelja v prtljažniku avtomobila najdeta orjaško muho, se odločita, da jo bosta udomačila in zdresirala. Prepričana sta namreč, da lahko z njo čez noč obogatita.

KINOBALON – samostojen sklop za gledalce od 5. do 14. leta.

Volkovi (Los lobos/The Wolves)

Pripoved o otroških željah in odraslih skrbeh priseljenske družine, podana skozi prizmo pisane domišljije, je na letošnjem Berlinalu prejela glavno nagrado mednarodne žirije v sklopu Generation Kplus. Film je primeren za otroke, stare devet let in več.

Moj brat lovi dinozavre (Mio fratello rincorre i dinosauri/My Brother Chases Dinosaurs)

Ganljiv in humoren film o najstniških tegobah, o sprejemanju drugačnega in lastnega, posnet po resnični zgodbi in istoimenski knjigi Giacoma Mazzariola. Mladi iz kar 32 držav so mu letos podelili evropsko filmsko nagrado mladega občinstva. Film je primeren za otroke, stare dvanajst let in več.