Kaj imata skupnega ta znana hollywoodska obraza?

Ethan Hawke je 6. novembra dopolnil okroglih 50 let, Emma Stone pa je na svet privekala natanko 18 let za svojim igralskim kolegom.

Šestega novembra rojstni dan praznujeta prejemnica oskarja Emma Stone in nominiranec za to nagrado Ethan Hawke. Preverite, v katerih filmih si boste zvezdnico in zvezdnika lahko ogledali v prihodnjih dneh.

FILMI EMME STONE

Dobrodošli v deželi zombijev (Zombieland, 2008)

Postapokaliptična komedija, v kateri Ameriko opustoši kuga, ki ljudi spreminja v žive mrliče. Redki preživeli se zatečejo v zabaviščni park, za katerega zmotno predpostavljajo, da jih bo obvaroval pred invazijo mrličev. • V soboto, 31. 10., ob 21. uri na AXN.*

Lahka punca (Easy A, 2010)

Najstnica Olive Penderghast (Emma Stone) si tako kot vse njene vrstnice želi biti priljubljena, zato si izmisli vročo zgodbico o tem, kako je preživela konec tedna, njena nedolžna laž pa ji kmalu prinese cel kup težav. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Birdman (2014)

S štirimi oskarji nagrajena črna komedija o hollywoodskem igralcu (Michael Keaton), ki je pred leti zaslovel z vlogo superjunaka, zdaj pa poskuša obuditi svojo kariero z ambiciozno broadwaysko predstavo. Stonova v filmu igra njegovo odtujeno hčerko in pomočnico. • V videoteki DKino.

Bitka med spoloma (Battle of the Sexes, 2017)

Emma Stone in Steve Carell v resnični zgodbi o tekmi, ki sta jo leta 1973 odigrala takrat najboljša teniška igralka na svetu Billie Jean King ter nekdanji wimbledonski prvak in velik "falot" Bobby Riggs. Ta je postala najbolj gledan športni dogodek vseh časov. • V videoteki DKino.

Vrnitev v deželo zombijev (Zombieland: Double Tap, 2019)

Emma Stone in druščina se v nadaljevanju kultne uspešnice iz leta 2009 znova bojujejo proti hordam krvoločnih zombijev, hkrati pa se morajo spopasti z medosebnimi težavami. • V torek, 3. 11., ob 21.55 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

FILMI ETHANA HAWKA

Pred mrakom (Before Sunset, 2004)

V kultni romanci Richarda Linklaterja Pred zoro (1995) sta se Američan Jesse (Ethan Hawke) in Francozinja Celine (Julie Delpy) spoznala v Evropi, devet let pozneje pa se zgodba ponovi. Srečata se v Parizu in preostane jima samo eno popoldne, da se odločita, ali jima je usojeno ostati skupaj. • V petek, 6. 11., ob 1.45 na TV 1000.*

Dan za trening (Training Day, 2001)

Policijski narednik Alonzo Harris (Denzel Washington) je že dolga leta v službi na oddelku za narkotike. Njegov način dela briše mejo med zakonitostjo in korupcijo, izkušnje pa bo poskušal zdaj prenesti na svojega novega varovanca (Ethan Hawke). • V soboto, 7. 11., ob 22.15 na Kino.*

Očiščenje (The Purge, 2013)

V bližnji prihodnosti se vlada ZDA odloči, da bo eno noč v letu dopustila ljudem, da delajo zločine in tako sprostijo nakopičeno jezo. Premožni James (Ethan Hawke) se skupaj z družino zapre v dobro varovano hišo, ko pa se njegov sin usmili preganjanega neznanca in ga spusti v njihov dom, je James prisiljen obvarovati družino pred zunanjimi in notranjimi sovražniki. • V nedeljo, 8. 11., ob 23.05 na Planet.* │ Tudi v videoteki DKino.

Pred polnočjo (Before Midnight, 2013)

Ethan Hawke in Julie Delpy v težko pričakovanem tretjem poglavju ene največjih ljubezenskih zgodb ameriškega neodvisnega filma. Kritiki so si bili enotni: Pred polnočjo je mojstrovina! • V videoteki DKino.

Fantovska leta (Boyhood, 2014)

Film, ki ga je Richard Linklater snemal kar 12 let, spremlja odraščanje dečka Masona v času od njegovega šestega do osemnajstega leta. Fant doživlja običajne najstniške tegobe, njegova starša (Ethan Hawke in Patricia Arquette) se ločita, zaljubi se ter prepira s starejšo sestro. • V videoteki DKino.

24 ur do smrti (24 Hours to Live, 2017)

Umorjeni plačanec (Ethan Hawke) ima na voljo samo en dan časa, da opravi nalogo, ki mu jo naloži skrivnostna vojaška organizacija. Se bo uspešno spopadel z izzivom in si priboril vstopnico za nadaljevanje življenja? • V videoteki DKino.

Stockholmski sindrom (Stocholm, 2018)

V času, ko sta roparja (Ethan Hawke in Mark Strong) štiri talce zadrževala v banki, so se žrtve dobro spoznale z roparjema. Po koncu krize s talci so bile že tako čustveno navezane nanju, da so ju celo branile. Film temelji na resničnih dogodkih. • V petek, 6. 11., ob 23.05 in v soboto, 7. 11., ob 16.40 na CineStar TV Premiere 1.

