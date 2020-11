Fantastična pustolovščina priljubljene britanske igralke

Dan Snow in operacija Veliki kanjon (Operation Grand Canyon with Dan Snow)

Od srede, 4. novembra, ob 22. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 2 x 60 min. │ Foto: BBC

Skupina sodobnih avanturistov sprejme velik izziv, v katerem želijo podoživeti prvo raziskovanje Velikega kanjona vzdolž reke Kolorado.



Za ključno osebo pri raziskovanju kanjona velja major John Wesley Powell, častnik kopenske vojske ZDA, ki je avgusta 1869 prvi preplul njegovo celotno dolžino.

Na pot je krenil z osmimi možmi v štirih čolnih, na cilj pa jih je po treh mesecih prispelo pet. Powllova odprava in njegova znanstvena raziskava območja sta obogatili zemljevid Amerike.

Prvič po letu 1869 si skupina devetih mož prizadeva prepluti vseh 446 kilometrov Velikega kanjona, in to s posnemanjem prvotne odprave, torej v starinskih lesenih čolnih na vesla, ki so bolj primerni za v muzej kot pa za to divjo belo reko.

Operacije velikih živali (Big Animal Surgery)

Od torka, 10. avgusta, ob 22. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min. │ Foto: BBC

Ta ambiciozna veterinarska serija vas vodi v dramatičen – in pogosto nevaren – svet operacij na velikih živalih. Oddajo snemajo na različnih lokacijah po svetu, od gorovij Ugande do deževnega gozda v Sierri Leone.

Kamere nas bodo vodile v samo osrčje dogajanja, pri čemer bodo najbolj znamenite živali našega planeta prestale operacije, pri katerih bo šlo za življenje ali smrt. Od čeljusti leva do srca šimpanza, prav vsaka operacija je eksperimentalna in tvegana.

Priča bomo živi drami, kjer se bodo priznani veterinarji borili s časom in pogosto postavili točno diagnozo šele ob prihodu živali v operacijsko sobo.

Vsaka operacija ponuja edinstven vpogled v čuda naravnega inženiringa, skrita znotraj teles teh velikih živali, kar nam bo pomagali odkriti, kako te najmogočnejše zveri preživijo in uspevajo.

Joannine zgodbe iz zakulisja (Joanna Lumley’s Unseen Adventures)

Od srede, 18. novembra, ob 22. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min. │ Foto: BBC

Priljubljena britanska voditeljica in igralka Joanna Lumley popelje gledalce v zakulisje dogajanja, pri čemer deli še neobjavljene posnetke s svojih potovanj od Japonske vse do Kube.

Bodite priča osupljivemu festivalu ognja in potujte po transsibirski železnici. Joanna spregovori o ekstremnih fizičnih preizkušnjah, ki jih prinaša njen posel, vključno s snemanjem na z ledom prekriti ladji.

Joanna prav tako predstavi tehnološko čarobnost in razloge v ozadju svoje velike ljubezni do potovanja, vključno z nepotešljivo žejo po avanturi.

Brezčasna narava (The Age of Nature)

Od četrtka, 19. novembra, ob 22. uri. │ Sezona: 1. │ Št. epizod: 3 x 60 min. │ Foto: BBC

Ta serija, ki so jo posneli na 15 osupljivih mednarodnih lokacijah, gledalcem odpira svež pogled na naravo, naš vpliv na naravo in kako lahko obnovimo ravnovesje življenja na Zemlji.

Danes smo na prelomni točki v zgodovini našega planeta in ta fascinantna oddaja združuje strokovnjake, redko arhivsko gradivo in prav neverjetne posnetke z vseh koncev sveta.

Smo pripravljeni ponovno premisliti o našem mestu znotraj narave, da bi pridobili globlje razumevanje o našem odnosu z njo?