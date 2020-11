Preživite konec tedna v družbi Lea

Marvinova soba (Marvin's Room, 1996)

Pred sedemnajstimi leti je zagrizeno samostojna Lee (Meryl Streep) odšla od doma in dobrohotni sestri Bessie (Diane Keaton) prepustila skrb za njunega očeta Marvina. A zdaj se Lee vrača z najstniškim sinom (DiCaprio), kar obrne na glavo celotno gospodinjstvo. • Film je na voljo na HBO OD/GO.

Titanik (Titanic, 1997)

Z enajstimi oskarji nagrajena epska zgodovinska romanca Jamesa Camerona spremlja mlado aristokratinjo (Kate Winslet), ki se na krovu razkošne čezoceanke zaljubi v prijaznega, a revnega slikarja v podobi DiCapria, njuno ljubezensko zgodbo pa tragično prekine ledena gora. • V petek, 13. 11., ob 21. uri na FOX Life.*

Letalec (The Aviator, 2004)

S petimi oskarji nagrajena biografska drama Martina Scorseseja spremlja življenje ameriškega letalca, industrialca, filmarja in filantropa Howarda Hughesa. Leonardo DiCaprio si je z vlogo prislužil svojo prvo nominacijo za oskarja za glavnega igralca. • V petek, 13. 11., ob 21. uri na FOX.*

Dvojna igra (The Departed, 2006)

Napet triler o dveh policistih (Leonardo DiCaprio in Matt Damon), ujetih v številne prevare in dvojne igre med zakonom in kriminalom, je Martinu Scorseseju končno prinesel zasluženega in dolgo pričakovanega oskarja. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Izvor (Inception, 2010)

Dom Cobb (DiCaprio) prek sanj vdira v misli drugih ljudi in krade dragocene podatke, zato postane najbolj iskan zločinec na planetu. Da bi zaživel običajno življenje, se odloči za zadnjo akcijo – tokrat spominov ne bo ukradel, temveč bo poskušal namestiti nove in tako izvesti popoln zločin. • V videoteki DKino.

J. Edgar (2011)

Leonardo DiCaprio kot J. Edgar Hoover v biografiji kontroverznega ustanovitelja FBI, ki jo je režiral Clint Eastwood. Pod Hooverjevim vodstvom sta se počasi krepila moč in ugled agencije, toda ta je imel za zaprtimi vrati skrivnosti, ki bi lahko uničile njegovo podobo, kariero in življenje. • V četrtek, 12. 11., ob 17.15 na Kino.* │ Tudi v videoteki DKino.

Django brez okovov (Django Unchained, 2012)

Film Quentina Tarantina se dogaja dve leti pred ameriško državljansko vojno in spremlja osvobojenega sužnja (Jamie Foxx), ki se s pomočjo nemškega lovca na glave (Christoph Waltz) odpravi rešit svojo ženo izpod jarma brutalnega lastnika plantaže (DiCaprio). Oskar za izvirni scenarij in stranskega igralca (Waltz). • V videoteki DKino.

Povratnik (The Revenant, 2015)

Kritiško opevana mojstrovina Alejandra G. Iñárrituja o ameriškem pustolovcu, ki se po izdaji pomočnika zoperstavi smrtonosni naravi in okrutnim zasledovalcem, je mehiškemu režiserju prinesla četrtega oskarja, glavnemu zvezdniku filma DiCapriu pa dolgo pričakovanega prvega. • V videoteki DKino.

Bilo je nekoč ... v Hollywoodu (Once Upon a Time ... in Hollywood, 2019)

Deveti film Quentina Tarantina je poklon zadnjim trenutkom hollywoodske zlate dobe, režiserjevo najbolj osebno delo do zdaj in eden od najodmevnejših celovečercev leta 2019. V filmu poleg DiCapria blestita še z oskarjem nagrajen Brad Pitt in Margot Robbie. • V torek, 10. 11., ob 1.40 na HBO.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Napovednik filma Povratnik:

