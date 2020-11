Slovo g. Robota in prihod Jokerja

Novembra se bomo na programih in storitvah HBO med drugim poslovili od serije, s katero je zaslovel oskarjevec Rami Malek, ter se razveselili razvpite uspešnice, ki je zlati kipec zasluženo prinesla Joaquinu Phoenixu, otroke in mlade po srcu pa bo zabaval Ježek Sonic.

SERIJE MESECA

Druga sezona se začne potem, ko je lord Asriel odprl prehod v nov svet in Lyra mu sledi v neznano. V skrivnostnem zapuščenem mestu sreča Willa, dečka s težavno preteklostjo iz njenega sveta. Kmalu postane njen najbližji zaveznik. • Premiera druge sezone serije: v torek, 17. 11., ob 20. uri na HBO.* │ Prva epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Oče Vergara, ki beži pred preteklostjo, dobi zatočišče pri Hudiču, in ta od njega zahteva, naj poišče zaklad: enega od 30 kovancev, ki jih je Juda dobil za izdajo Jezusa. Prišel je čas, da se spet sooči z njim – a tokrat je pripravljen. • Premiera serije: v nedeljo, 29. 11., ob 20. uri na HBO 3.* │ Prva epizoda bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Serija prinaša vznemirljiv vpogled v svet mednarodnih financ. Zgodba spremlja skupino ambicioznih mladih diplomantov, ki tekmujejo za omejen nabor stalnih položajev pri pomembni investicijski banki v Londonu. • Premiera serije: v torek, 10. 11., ob 21. uri na HBO.* │ Prva epizoda je že na voljo tudi na HBO OD/GO.

Življenje karizmatičnega politika Petra Laurencea (Hugh Laurie) je v razsulu. Brez vsakršnega občutka krivde ali obžalovanja uresničuje svoje načrte, medtem ko ga skušajo tekmeci uničiti. Bo lahko premagal lastne skrivnosti, da bo dosegel cilj? • Premiera serije: v nedeljo, 15. 11., ob 22. uri na HBO.*│ Na HBO OD/GO sta že na voljo prvi epizodi serije.

G. Robot IV.

Kriminalna dramska serija G. Robot spremlja mladega inženirja kiber-varnosti Elliota Aldersona (Rami Malek), ki se zaplete s podtalno hekersko združbo, potem ko ga je najel njen skrivnostni vodja (Christian Slater). Serija, ki je prejela dva zlata globusa in dva emmyja, se s to sezono poslavlja z malih zaslonov. • Premiera zadnje sezone serije: v nedeljo, 15. 11., na HBO OD/GO.

FILMSKI USPEŠNICI MESECA

Nepozabni Joaquin Phoenix v mračni značajski in družbeni študiji Todda Phillipsa o izvoru najslovitejšega stripovskega zlikovca – Jokerja. Film je prejel zlatega beneškega leva in dva oskarja – za najboljšega glavnega igralca in najboljšo izvirno filmsko glasbo. • Premiera: v nedeljo, 15. 11., ob 20. uri na HBO.* │ Film bo še isti dan na voljo tudi na HBO OD/GO.

Na istoimenski seriji videoiger temelječa akcijska komična pustolovščina o izjemno hitrem modrem ježku, ki mora s pomočjo policista zaustaviti megalomanskega zlobneža v podobi Jima Carreyja. • Premiera: v nedeljo, 8. 11., ob 20. uri na HBO.* │ Film je že na voljo tudi na HBO OD/GO.

Napovednik filma Joker:

