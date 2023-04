Svetlana Makarovič predstavila novo zbirko satiričnih pesmi Golobnjak

Namen politične satire je, da je ostra, neizprosna in gre še korak dalje, kot da družbo zgolj postavi pred ogledalo, je poudaril novinar in soavtor Golobnjaka Matej Šurc. "Politična satira ni samo zato, da drži ogledalo družbi, ker veste, če se en bedak pogleda v ogledalo, v ogledalu vidi bedaka in tukaj je nekako konec, zato se morajo s to politično satiro razbijati ogledala tem bedakom na glavi," je poudaril.

Svetlana Makarovič, ki na dogodku zaradi izgube glasu ni spregovorila, je po besedah Šurca že lani jeseni zaznala, da so bile obljube trenutne vlade večje kot njeno delo. "Mislim, da je Golobnjak prava knjiga ob pravem času, kot neke vrste opozorilo. Golob, poslušaj, zdaj si ti na na oblasti in imaš odgovornost za to vladanje, da pač izpolniš obljube, ki si jih zadal," je še dejal Šurc. Vloga umetnikov in novinarjev je namreč, da ostajajo vseskozi kritični do oblasti, ne glede na to ali gre za leve ali desne vlade, je prepričan.

Svetlana Makarovič je v preteklosti že izdala politično satiro Vladavina muh, v kateri je na satiričen način obračunala z vlado prejšnjega premierja Janeza Janše. Golobnjak je prav tako zbirka pesmi politične satire, posvečena trenutnim političnim razmeram, ki pa je po besedah Šurca manj ostra, kot je bila Vladavina muh.

Knjigo Golobnjak je finančno podprl Zavod. Njeno izdajo z mehkimi platnicami so doslej natisnili v okoli 1500 primerkih, ki so jih brezplačno delili na današnjem dogodku. Kmalu bo bralcem na voljo še trša izdaja, ki izide v naslednjih tednih.