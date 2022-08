Šaljivec si je privoščil Urško Klakočar Zupančič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Opis satiričnega profila @kloakocar na Twitterju sicer ne pove neposredno, da gre za parodijo, a je to mogoče ugotoviti že tako, da natančno preberemo njegovo ime.

Opis satiričnega profila @kloakocar na Twitterju sicer ne pove neposredno, da gre za parodijo, a je to mogoče ugotoviti že tako, da natančno preberemo njegovo ime.

Davke vam zvišujemo v vaše dobro.

Da ne bo pomote.

Prosim @SiolNEWS @RTV_Slovenija in ostale medije, da se vzdržijo napačnih interpretacij. — Urška Kloakočar Župančič (@kloakocar) August 1, 2022

Profil, ki se je na Twitterju pojavil julija in na piko vzel Urško Klakočar Zupančič, v opisu v nasprotju s pogosto navado sicer ne pojasnjuje, da gre za satiro, je pa to razvidno iz tudi nekoliko žaljivo spremenjenega priimka predsednice državnega zbora (Kloakočar Župančič). Zaradi objave se je danes na Twitterju hudovalo več slovenskih uporabnikov, nekateri drugi pa so jim pojasnili, da gre za parodijo.

Oseba v ozadju profila @kloakocar norce med drugim brije iz sprememb davčne zakonodaje, ki jih predlaga nova koalicija na čelu s stranko Gibanje Svoboda, katere podpredsednica je Klakočar Zupančičeva, izjave predsednika vlade Roberta Goloba o zdravljenju bolezni covid-19 na morju, piruete predsednice državnega zbora na proslavi ob dnevu državnosti in domnevnih pritiskov vladajoče politike na medije.

Čeprav profil več kot očitno upravlja šaljivec, mu med drugim sledijo na ministrstvu za obrambo ter ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič po naših podatkih na družbenem omrežju Twitter sicer ni aktivna, ima pa profil brez vsebine, ki je bil ustvarjen marca letos. Med drugim mu sledijo profili Gibanja Svoboda, kandidatka za predsednico Republike Slovenije Nataša Pirc Musar ter več slovenskih novinarjev in urednikov medijev.



Klakočar Zupančičeva je medtem zelo aktivna na Facebooku, kjer ima tako osebni kot javni, službeni profil. Z njenim osebnim profilom na Facebooku je sicer povezan incident, ki se je začel leta 2020, ko je takrat še državni sekretar Vinko Gorenak na svoji osebni spletni strani objavil kritični zapis o zasebni objave takrat še sodnice Klakočar Zupančičeve na Facebooku. Ta je Gorenaka tožila, a sta se nazadnje našla sporazumno rešitev, zato je tožbo umaknila, Gorenak pa je s svojega bloga izbrisal sporni zapis.

Negotovost tudi, ko se je po zmagi na volitvah pojavil Robert Golob

Konec aprila, po razpletu državnozborskih volitev, na katerih je zmago slavila stranka Gibanje Svoboda na čelu z zdajšnjim predsednikom vlade Robertom Golobom, je bil na Twitterju ustvarjen tudi profil z imenom Dr. Robert Golob (@Drobertgolob). V svojih prvih objavah si je med drugim privoščil medij Nova24TV in se prvaku zdaj že nekdanje parlamentarne stranke LMŠ Marjanu Šarcu "zahvalil", ker so njeni volivci glasovali za Gibanje Svoboda:

Hvala za vaše volilce, lol ❤️ https://t.co/yrCUnsblNt — Dr. Gobert Rolob (@Drobertgolob) April 25, 2022

Ker se je profil najprej predstavljal s pravim imenom novega mandatarja (Robert Golob), ki je pred meseci zatrdil, da nikoli ne bo uporabljal Twitterja, je to med nekaterimi uporabniki povzročilo precej zmede. Iz komentarjev pod objavami profila je razvidno, da jih je nemalo dolgo verjelo, da za profilom resnično stoji Golob.

Šele kasneje je neznani upravljavec profila ime spremenil v Dr. Gobert Rolob in začel pisati v pretirano pogovornem goriškem dialektu. V opisu profila se je pojavilo tudi pojasnilo, da gre za parodijo oziroma satiro.

Že tri ure poslušam Kordiša ku mi razlagha Marxa in vse kar sm gha prašu je blo če ma za bet dž dns. — Dr. Gobert Rolob (@Drobertgolob) June 23, 2022

Dr. Gobert Rolob je v kratkem času sicer postal eden najbolj priljubljenih slovenskih politično-satiričnih profilov na Twitterju. Sledi mu že več kot 5.600 uporabnikov, med katerimi najdemo tudi številna znana imena slovenske politične in medijske scene.

