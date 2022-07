Hrvaški medij: Skoraj vsa Golobova vlada bo dopustovala na Hrvaškem

Novinarka Večernjega lista uvodoma spomni, da so politiki v zadnjih časih zelo previdni pri izbiri lokacije dopusta, saj vsaka izbira vsebuje tudi politično sporočilo; tako o odnosih med državama kot tudi sporočilo, namenjeno lastnim državljanom. Izbiro destinacije se pogosto razume kot preizkus domoljubja in gospodarske odgovornosti oziroma ali bodo politiki denar za dopust porabili doma ali v tujini, opozori.

Medtem ko se hrvaški mediji v preteklosti niso veliko ukvarjali z dopusti slovenskih politikov na Hrvaškem, nekateri imajo tam v lasti tudi nepremičnine, je letos drugače. Večernji list piše, da je letošnji led prvi prebil premier Robert Golob, ki je že junija na družbenem omrežju Instagram sam objavil fotografije s kratkega oddiha na Brionih. "Neobrit in z razmršeno pričesko je zapisal, da morje dela čudeže, k fotografiji sončnega zahoda pa pripisal besedo čarobno," so zapisali.

Za primerjavo so dodali, da nekdanji premier Janez Janša, vsaj javno, med dopustom nikoli ni zapustil slovenskih gora. In res, prav danes je Janša na družbenem omrežju Twitter objavil posnetek pohoda na Mali Karnan. Pred tem pa še skupinsko fotografijo udeležencev partije golfa, ki so jo v okviru letnega tabora SDS odigrali pod Rombonom v Bovcu.

Večernji nadaljuje s potapljanjem zunanje ministrice Tanje Fajon v hrvaškem morju, ki da počitnice rada preživlja aktivno. Spomnijo, da na hrvaški obali ni prvič in ji je gneča na mejnih prehodih znana. "Zato ni presenetljivo, da je pred kratkim dejala, da prihajajo poletna sezona in s tem povezana dolga čakanja na meji s Hrvaško. Vsak ukrep, ki bi ljudem olajšal potovanje, bi lahko bil koristen. Zato Slovenije zagotovo ne bo med državami, ki bi Hrvaški onemogočile vstop v schengen," jo citirajo.

Dodajajo, da bo na hrvaški obali z družino letovala tudi njena strankarska kolegica in pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan.

Za nekdanjega premierja, zdaj pa obrambnega ministra Marjana Šarca so zapisali, da že več kot desetletje s knjigo v roki dopustuje na istem mestu v Istri.

Gospodarski minister Matjaž Han poletja že vrsto let preživlja na Pagu. Zapisali so, da je ta izkušeni politik pred desetletjem dejal, da je njegova najljubša destinacija kamp Straško pri Novalji, po tistem pa si je kupil celo nepremičnino. Z ženo nameravata dopust preživeti v družbi prijateljev in starih znancev. Njegov oddih bo letos sicer nekoliko krajši, zato razen dobre družbe, dobre hrane in visokih temperatur nima drugih pričakovanj.

Infrastrukturni minister Bojan Kumer si bo po informacijah Večernjega lista poletni oddih privoščil ob koncih tedna in teden dni v avgustu. "Načrtujem enodnevne izlete, planinarjenje in teden dni dopusta v apartmaju v Istri. Izleti in pohodništvo so dobri za vzdrževanje kondicije, sprostitev in psihofizično regeneracijo. Hrvaška Istra je primerna zaradi svoje bližine, dopust pa bo namenjen družini in hobijem," jim je razkril Kumer.

Tudi Matej Arčon, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, bo večji del dopusta preživel na Hrvaškem, podaljšane konce tedna pa v slovenskih gorah.

Luka Mesec, minister za delo, družine in socialne zadeve, bo letošnje poletje preživel delovno, saj se bo pripravljal na vročo politično jesen. Konec avgusta se bo sicer udeležil konference na otoku Visu, kjer bo nekaj prostih dni združil v krajši dopust.

Predsednik Borut Pahor jim svojih dopustniških načrtov ni razkril, a kot zapišejo pri Večernjem, si je težko predstavljati, da ne bi vsaj nekaj dni preživel na Hrvaškem. V Svetem Ivanu pri Umagu imajo namreč počitniško hišo starši njegove partnerice Tanje Pečar. Doslej je dopust na Hrvaškem izpustil le enkrat, in sicer leta 2009 zaradi zaostrenih odnosov med državama.

Večernji sicer ne poroča o podrobnostih dopusta predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, ta ga po pisanju slovenskih medijev s svojima otrokoma prav tako preživlja na Hrvaškem. Fotografijo smo prejeli v uredništvo.