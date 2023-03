Kaj se zgodi, ko vročo linijo pokliče Jure Godler? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vsebina, ki sledi, ni primerna za mlajše od osemnajst let," napove malo za šalo, malo za res nocojšnjo oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem voditelj. Jure nam bo razkril svojo nežno stran. Čeprav je bil včeraj dan žena, pa kljub temu tudi sam zelo rad sprejeme kakšno vrtnico. In tega mu ni nerodno priznati, prav tako pa tudi, da mu ni tuja niti vroča linija. Tako kot marsikateri moški je tudi že sam potešil radovednost, kaj se skriva na drugi strani.

Foto: Planet TV

V oddaji pa se bomo dotaknili tudi aktualnih tem, kot je ustanovitev klicnega centra ministrstva za zdravje. Ta center ima klicno številko, ki se začne z 080 in je brezplačna, Jure pa nam je zaupal, kaj se je zgodilo v preteklosti, ko je poklical številko 090, ki je seveda plačljiva. Prisluhnite v videu zgoraj.

Govora bo tudi o hedonizmu v predsedniški palači. In čeprav je bil v minulih sezonah, vsaj v oddaji, povezan z nekdanjim predsednikom, pa zdaj pravi, da k sreči ni več toliko, "da bi šel še delat selfije". Raziskovalni novinarji oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem so se poglobljeno lotili iskanja vzrokov za slab obisk svetovnega prvenstva v Planici. Izvedeli pa boste tudi, kaj je "skrčflacija" in kaj vse se je skrčilo.

Satirična oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem bo na sporedu nocoj ob 21. uri na Planetu. Ne zamudite.

