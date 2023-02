8 let oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že v četrtek se ob 21. uri na Planet z novo sezono vrača oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem! To bo že 17. sezona po vrsti, oddaja pa je na Planetu že osem let in tudi v novi sezoni ostaja zvesta satiričnemu komentiranju družbenopolitičnega dogajanja.