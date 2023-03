Po skoraj 20 letih se je vrnila na glasbeno sceno. To je zdaj drugače. #video

V oddaji Milijonar, ki bo na sporedu NOCOJ ob 20. uri na Planetu, bo po tekmovalcih, ki so se v oddajo prijavili, svoje znanje in srečo za dober namen preizkusila tudi nekdaj zelo priljubljena pevka Sendi, ki je voditelju Juretu Godlerju razkrila, kaj je po njenem skoraj 20-letnem premoru na slovenski glasbeni sceni drugače.

"Zdaj sem bila 20 let v jazz vodah, zdaj pa se spet nekako vrača nostalgija," je o vrnitvi na slovensko popularno glasbeno sceno povedala pevka Sendi in voditelju Juretu Godlerju dejala, da večjih sprememb od takrat ni opazila, le da so zdaj pri tem postala pomembnejša družbena omrežja. Priznala je, da ni najbolj navdušena uporabnica tovrstnih aplikacij.

"Ves čas mi težjo, da moram objavljati fotografije o tem, kaj delam in kam grem. To moraš, veš, da si 'in'," je razložila in z voditeljem sta se oba strinjala, da je tovrstno početje zelo naporno.

Še posebej ji ni všeč, ko se obiskovalci koncertov bolj posvečajo snemanju koncertov in fotografiranju, namesto da bi uživali v danem trenutku. "Jaz se vedno zjokam, ko me kaj prevzame," pravi pevka, ki niti pomisli ne na to, da bi vmes vklopila telefon. Podobno meni tudi voditelj Jure Godler. "Nisva ravno influenserja, znava pa uživati v trenutku," je sklenil. Več v zgornjem videu.

