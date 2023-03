Na vroči stol Milijonarja bo tokrat sedla pevka Sendi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni kviz Milijonar z voditeljem Juretom Godlerjem lahko na Planetu spremljate ob sobotah ob 20. uri . V odgovarjanju na vprašanja se najprej preizkusijo prijavljeni tekmovalci in tekmovalke, nato pa se za dobrodelni namen na vroči stol usedejo tudi znani Slovenci.

V prejšnjih sobotah sta bila to raper Klemen Klemen in igralec Robert Korošec, to soboto pa bomo v studiu videli pevko Sandro Klemm Sendi, ki ima za seboj bogato glasbeno pot, marca pa praznuje tudi rojstni dan.

Eden največjih hitov nekdaj zelo priljubljene pevke Sendi:

Sendi se je lani po skoraj 20 letih vrnila na slovensko glasbeno sceno in pravi, da se ta ni kaj dosti spremenila. Izpostavila je le eno bistveno razliko, o kateri bo spregovorila tudi v sobotni oddaji.

Sendi bo v Milijonarju priigrani znesek namenila društvu Verjamem vate, ki se ukvarja z vključevanjem ljudi z motnjo v telesnem in duševnem razvoju v družbo in delo.

Kviz Milijonar lahko na Planetu od zdaj spremljate ob sobotah ob 20. uri. Od ponedeljka do srede ob 20. uri lahko svoje sive celice razgibate tudi ob spremljanju kviza Kolo sreče.

