"Zdaj vem, da me gleda učitelj zgodovine iz osnovne šole in misli, da ne vem!" #video

Tekmovalec je voditelja Jureta Godlerja pozitivno presenetil že s tem, ko je izjavil, da v nobenem trenutku ne misli odstopiti in da bo na vsako vprašanje podal odgovor, saj je to edini način, da se pride do 100 tisoč evrov. In v oddaji, ki bo na sporedu nocoj, boste lahko videli, da je resno mislil in nekajkrat tudi tvegal.

Poskrbel pa je tudi za nekaj smeha. Pri vprašanju, katerega leta se je zgodila katastrofa v jedrski elektrarni Černobil, se je namreč takole pošalil. "Zdaj vem, da me gleda učitelj zgodovine iz osnovne šole, pa misli, da ne vem."

S tem je močno nasmejal voditelja Jureta Godlerja. "Ampak vi veste?" se je glasilo voditeljevo vprašanje. "Bomo videli," je odvrnil tekmovalec in izbral odgovor pod črko C, torej leto 1986. Več v zgornjem videu.

Kako se je tekmovalec odrezal v nadaljevanju kviza, izveste v nocojšnji oddaji.

