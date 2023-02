Igralec razkril, kako je izgubil 18 kilogramov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralec je v zvezi s še eno odlično slovensko igralko Nino Rakovec in skupaj imata dva otroka. Prav njegova izbranka pa je kriva, da je igralec bolj vzljubil šport in gibanje. Skupaj sta obiskovala gore, zdaj pa je njegova prva ljubezen postalo cestno kolesarstvo.

"Približno deset tisoč kilometrov na leto. S kavča do tega," je razkril igralec in požel velik aplavz v studiu, nato pa dodal, da ga je aktivno športno udejstvovanje pripeljalo tudi do tega, da je izgubil kar 18 kilogramov. Več v zgornjem videu.

Robert Korošec bo v Milijonarju denar zbiral za društvo Metulj. "Gre za društvo, ki se ukvarja s pomočjo otrokom, mladostnikom in staršem pri duševnih stiskah. Zdi se mi, da smo zdaj živeli v enem takem obdobju, ko so se te stiske zelo povečale. Dobro je, da obstaja takšno društvo, dobro je, da obstajajo ljudje, ki se s tem ukvarjajo, sploh ker je obisk takega zdravnika še zmeraj malo stigmatiziran v družbi. Dobro je, da se nekatere stvari razrešijo že v mladosti, da nam potem ni treba plačevati," je svojo odločitev za izbiro dobrodelne organizacije razložil igralec.

